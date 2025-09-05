Éric Moll devient directeur général du GAAP

Publié le 5 septembre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le Groupement des agents automobiles Peugeot (GAAP), présidé par Florence Gete, nomme Éric Moll en tant que directeur général. Il remplace Laurence Dupriez, qui assurera la passation jusqu'en janvier 2026.

Éric Moll devient le nouveau directeur du GAAP et remplace Laurence Dupriez. ©LinkedIn/Florence Gete

Le Groupement des agents automobiles Peugeot (GAAP) a choisi son nouveau dirigeant. Sur un poste LinkedIn, la présidente de la structure, Florence Gete, a annoncé la nomination d’Éric Moll en tant que directeur général. Il remplace Laurence Dupriez, à la tête du GAAP depuis plus de 27 ans. Éric Moll entrera en fonction à partir du mois de septembre 2025 au côté de Laurence Dupriez, qui quittera définitivement le groupement en janvier 2026. "Cette période de collaboration permettra de transmettre toute l’expérience de Laurence, tout en préparant l’avenir du GAAP dans la sérénité", précise Florence Gete dans son post LinkedIn (voir ci-dessous). Le GAAP lance Peugeot Proximity "Je suis très heureuse qu'Éric ait accepté cette mission, j'ai totalement confiance à sa capacité à fédérer nos équipes et à accompagner nos adhérents avec toute la bienveillance et l'énergie qui le caractérisent", se réjouit la présidente du GAAP. Pour rappel, le groupement compte 1 680 agents en France. Notons qu’en parallèle de sa nouvelle fonction de directeur général du GAAP, Éric Moll a aussi lancé sa start-up A2SO dédié "à la transformation du commerce international dans la filière automobile". Une société qui proposera l’année prochaine des solutions d’approvisionnement dans le respect de l’environnement via sa plateforme digitale OpenTrade.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet