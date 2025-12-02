Emil Frey France regroupe ses activités poids lourd et machine agricole

Le premier distributeur de France accélère sa diversification en créant une branche dédiée au véhicule industriel et au machinisme agricole. Cette nouvelle structure d'Emil Frey, qui emploiera 1 600 collaborateurs, aura pour ambition d'atteindre 800 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Emil Frey France a rassemblé ses activités machines agricoles et poids lourds sous une même bannière. ©EFF

Après s'être lancé dans la machine agricole début 2024, Emil Frey France passe à la vitesse supérieure avec la création d’une branche spécifiquement dédiée aux secteurs du véhicule industriel et du machinisme agricole. Cette entité réunira les activités agricoles des groupes Douillet, Gabagri et Bretagri, acquises depuis près de 24 mois, et celles du groupe Kertrucks, racheté en 2023, avec l’objectif d’accélérer la croissance sur ces marchés.

100 % du groupe Kertrucks

Cette future branche regroupera les quatre activités du groupe Kertrucks (camions & utilitaires, location & services, semis & carrosseries, pneumatiques) et les activités machinisme agricole Case et New Holland. "L’ensemble des ressources humaines, techniques et logistiques sera mutualisé pour renforcer la qualité de service, la performance opérationnelle et l’accompagnement des clients face aux évolutions technologiques, réglementaires et environnementales", indique le groupe de distribution. Pour concrétiser cette structuration, Emil Frey France portera sa participation dans le groupe Kertrucks à 100 % au premier semestre 2026.

À partir du 1ᵉʳ février 2026, cette nouvelle branche sera dirigée par Christophe Deshayes, actuellement senior vice-président de Renault Trucks Europe. "Son expérience au sein du constructeur et sa connaissance du pilotage de réseaux de distribution et de réparation doivent permettre d’assurer une transition fluide et une coordination étroite avec les fabricants", poursuit le distributeur.

800 millions d'euros de chiffre d'affaires

En parallèle, les fondateurs du groupe Kertrucks, Patrick Ronsin et Jean-François Auger, resteront impliqués dans le projet, apportant leur expertise au développement de l’ensemble. Parallèlement, Éric Gérard poursuivra la direction des activités agricoles.

À l’issue de ce rapprochement, la nouvelle branche affichera un chiffre d’affaires consolidé de 680 millions d’euros, dont 400 millions d'euros pour le groupe Kertrucks et rassemblera 1 600 collaborateurs, avec une première ambition fixée à 800 millions d’euros.

"Cette structuration permet de créer un ensemble cohérent, souligne Hervé Miralles, président d’Emil Frey France. Le véhicule industriel et le machinisme agricole ont de commun une gestion du client très particulière, centrée sur le service, sur des relations de proximité. Il était donc important dans le cadre de notre plan de développement de les regrouper sous une même bannière."