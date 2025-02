Emil Frey France poursuit son développement dans les machines agricoles

En intégrant le groupe Douillet, un important concessionnaire de machines agricoles, présent en Mayenne (53), dans la Sarthe (72) et dans l'Orne (61), le premier distributeur automobile de France complète le maillage de son territoire dans cette activité.

Emil Frey France va reprende le groupe Douillet, un important distributeur New Holland et Case IH dans les Pays-de-la-Loir et la Nomandie. ©Emil Frey France

La branche agricole du groupe Emil Frey France s'apprête à reprendre les concessions agricoles du groupe Douillet, concessionnaire de machines agricoles New Holland et Case IH sur les régions Pays-de-la-Loire et Normandie.

Créé en 1970, à la suite d’une longue tradition de maréchal-ferrant, le groupe Douillet est une entreprise familiale dirigée par Damien et François-Xavier Douillet. Il représente les marques New Holland depuis 1988 et CASE IH depuis 2005. En 2023, son chiffre d’affaires a atteint 96,1 millions d'euros.

Dix sites dans les Pays-de-la-Loire et la Normandie

Il opère ses activités via huit sites New Holland implantés en Mayenne (53) à Montenay, Laval, Saint-Berthevin-la-Tannière et Le Horps, dans la Sarthe (72) à Maresché et Noyen-sur-Sarthe, et dans l'Orne (61) à Trun et à La Selle-la-Forge. Pour Case IH, il est présent à Aron (53) et Livaie (61). Ces dix sites emploient 180 personnes dont 74 techniciens, 27 magasiniers vendeurs et 26 commerciaux.

Avec cette acquisition, la branche agricole du groupe Emil Frey France consolide ses positions sur des secteurs déjà connus et ferait son entrée sur une partie de la Normandie, région sur laquelle le groupe n’est pas présent.

Les zones couvertes par les concessions du groupe Douillet complètent les rachats en 2024 de Gabagri et Bretagri. L'opérateur accroit ainsi sa présence dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et à présent Normandie.

180 millions d'euros de chiffre d'affaires

Elle confirme également son partenariat avec le constructeur CNH Industrial, deuxième plus grand fabricant mondial de matériels agricoles et porte le potentiel de chiffre d’affaires de la branche agricole du groupe Emil Frey France à 180 millions d’euros.

"La reprise des concessions du groupe Douillet, parfaitement ancrées sur leur territoire, renforcerait notre présence sur les secteurs où nous sommes déjà présents et nous ouvrirait les portes de la région Normande. La culture familiale au service des clients portée par Damien et François-Xavier Douillet est un véritable atout et serait en parfaite cohérence avec celles du groupe Emil Frey France", a souligné Hervé Miralles, président du groupe Emil Frey France.

Pour continuer l'histoire

"En tant que concessionnaire de matériels agricoles, nous perpétuons notre passion du service depuis la création de l’entreprise familiale en 1970 dans notre secteur de polyculture-élevage et nous sommes fiers du chemin parcouru. En rejoignant aujourd’hui le groupe Emil Frey France, nous offrons à notre groupe, à l’ensemble de nos collaborateurs et de nos partenaires historiques, l’opportunité d’un avenir dynamique, ambitieux et serein (...)", se sont exprimés Damien et François-Xavier Douillet, dirigeants du groupe Douillet.