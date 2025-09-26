Convention Transakauto : la franchise embarque son réseau sur une trajectoire ambitieuse

L'enseigne de ventes de voitures entre particuliers a réuni l'intégralité de son réseau, à Bordeaux, en septembre 2025, pour sa convention de rentrée. La direction de Transakauto a pu rappeler les valeurs de la franchise et partager les grandes idées de la stratégie des mois à venir.

Le réseau Transakauto a été réuni à Bordeaux pour discuter de l'avenir. ©Transakauto

Resserrer les rangs. Le message a été passé au sein du réseau Transakauto. Les membres de la franchise de ventes de voitures d'occasion entre particuliers ont été réunis durant quelques jours au mois de septembre dernier par la direction lors d'une convention de rentrée. Un moment de partage vécu à Bordeaux qui avait pour but de rappeler les valeurs de solidarité que la direction érige en principe élémentaire.

"Nous avons essayé de rappeler que notre enseigne repose sur la cohésion et le partage. Transakauto a grossi très vite ces derniers mois et de fait, les liens se sont un peu distendus", explique au Journal de l'Automobile Blanche Rondeau, la directrice générale.

À ce jour, le maillage de Transakauto se compose de 176 agences et une cinquantaine supplémentaire devrait s'ajouter. Il y a eu une fermeture et d'autres sont en cours de passation, d'après les données communiquées par celle qui a rejoint le directoire en 2024. Un mouvement encouragé par le franchiseur pour garantir une qualité de prestation qui pourrait bien déboucher sur un élan de concentration.

Transakauto a d'ailleurs confirmé, lors du séminaire, que les reprises seront proposées en priorité à des franchisés en place. "Je crois en la multifranchise, intervient Blanche Rondeau, forte de sa propre expérience de franchisée dans un autre domaine d'activité. Si les critères sont respectés, il n'y a aucune raison de s'opposer au fait qu'un partenaire reprenne une agence en difficulté". Ce pourquoi la franchise construit un programme de formation spécifique, car le quotidien change dans cette configuration.

Des gains supérieurs à l'année précédente

À son arrivée, Blanche Rondeau a créé un comité de pilotage intégrant quinze franchisés. Sa mission étant de valider les projets divers et variés. L'un des prochains sujets concerne non seulement la transparence, mais aussi la compréhension du rôle de Transakauto dans la chaîne de valeur. Les clients ne savent pas réellement comment les intermédiaires se rémunèrent et cela fait naître des fantasmes, d'après la directrice générale. "Le commerce de prestations complémentaires assure notre profitabilité", clarifie-t-elle.

En 2024, Transakauto a déclaré 26 250 ventes de voitures entre particuliers réalisées par son intermédiaire. Cela a généré 26,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, tandis que la valeur cumulée des véhicules traités atteignait 350 millions d'euros. En 2025, la tendance est à la nette progression au point de viser un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. "Nous sommes passés d'une croissance mécanique, liée à l'évolution constante du réseau, à une croissance organique, soutient Blanche Rondeau. Chaque agence gagne plus que l'année précédente". Tout du moins globalement.

Référencement de Power Check Control

À la convention, des partenaires de l'enseigne ont pris la parole. À ce titre, Fabio Uglietti, directeur de la branche française d'Edidomus, est venu présenter Power Check Control, la solution italienne d'analyse d'état de santé de la batterie d'une voiture électrique. Une montée à la tribune qui marque le démarrage d'une collaboration avec Transakauto et son réseau.

Dans la même veine, la direction a officialisé l'accord avec Autorigin, l'éditeur de rapports d'historique. Le service Autorigin Pro, réservé au BtoB, sera désormais accessible à tous les franchisés. Théoriquement, Autorigin finira par intégrer le prochain système informatique que Transakauto finalise actuellement et qui fonctionnera comme DMS dans les agences.

Autre grand projet de Michael Ledoux, le président-fondateur de Transakauto, l'expansion au Canada se précise. "Nous sommes prêts à lancer la marque. Il me manque simplement un partenaire qui signera un contrat de master franchisé. Sa mission sera de recruter des entrepreneurs et d'assurer la pérennité de l'activité", déclare Blanche Rondeau.

Cela pourrait éviter de reproduire des erreurs marketing comme en Belgique. Outre-Quiévrain, Transakauto a repris les codes du marché français et joué la carte des voitures abordables. Mais aux yeux des clients belges, un prix bas peut cacher une mauvaise surprise et cela éveille donc la suspicion. La stratégie de prospection va donc évoluer.

Sponsor du GP Explorer

La fin du mois de septembre sera marquée par le lancement d'une campagne publicitaire en vidéo baptisée "Le seum". La première du genre pour Transakauto. Et comme à son habitude, le fondateur a tenu à sortir du lot. Michael Ledoux a donc fait appel à l'intelligence artificielle pour concevoir trois spots qui mettent en exergue toutes les désagréments vécus par des particuliers, quand ils veulent faire affaire directement sur le marché des voitures d'occasion sans passer par un intermédiaire professionnel.

Une campagne qui se doublera d'une participation de Transakauto à l'ultime édition du GP Explorer (3-5 octobre au Mans), en tant que sponsor. Le rendez-vous le plus attendu de la sphère des réseaux sociaux et des créateurs de contenus sera l'occasion pour la franchise d'aller à la rencontre de consommateurs plus jeunes. "Nous allons élargir notre cible et construire notre notoriété à long terme grâce à un partenariat avec des ambassadrices", se félicite la directrice générale. Transakauto fera notamment gagner une voiture de 10 000 euros à l'une des personnes qui lui confiera un mandat de vente durant l'événement automobile.