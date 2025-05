Car Avenue recrute Olivier Vicaire comme homme fort du VO

Le groupe de distribution présidé par Stéphane Bailly vient d'officialiser l'arrivée dans ses rangs d'Olivier Vicaire. En provenance de LS Group, celui-ci devient le directeur de toute l'activité véhicules d'occasion de Car Avenue.

Olivier Vicaire prend la tête des activités VO de Car Avenue. ©Car Lovers

Olivier Vicaire débarque chez Car Avenue. Le groupe de distribution de Stéphane Bailly a décidé de lui confier la direction de la division consacrée aux véhicules d'occasion. Une fonction globale au sein de l'entreprise qu'il cumulera avec celle de directeur du VO dans l'hexagone.

Ce recrutement était attendu depuis des mois. Le groupe installé dans l'Est de la France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse a engagé, depuis plusieurs mois, un chantier destiné à structurer son activité VO. Il lui fallait pour cela une personnalité de renom et d'expérience que Car Avenue a identifié au travers d'un natif de la région.

En effet, si Olivier Vicaire vient de passer cinq années à la tête du VO chez VGRF, puis six mois dans un rôle similaire pour le compte de LS Group, il a effectué l'essentiel de sa carrière dans la partie est de la France. Il a notamment travaillé au service Paul Kroely entre 2004 et 2013 dans les environs de Nancy (54).

Pour donner plus d'ampleur à ses ventes de voitures d'occasion, le groupe Car Avenue a noué un partenariat avec CA Auto Bank. L'organisme bancaire doit lui apporter des solutions pour gérer les étapes successives du cycle de vie des véhicules.

Au cours des dernières années, Stéphane Bailly s'est entouré de personnalités telles qu'Amaury de Bourmont en qualité de directeur général, Thierry Lonziano pour diriger les opérations ou encore Pierre de Chevron Villette comme directeur du développement stratégique.