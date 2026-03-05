Benoît Cortot quitte les rangs de la franchise Ewigo

L'histoire aura duré deux ans. Benoît Cortot a officialisé son départ de la direction d'Ewigo, le réseau de franchises spécialisé dans la vente de voitures d'occasion entre particuliers. Une annonce qui a été faite le 5 mars 2026, par la voie des réseaux sociaux.

Depuis février 2023, à la demande de Florent Barboteau, le président-fondateur, il contribuait de deux manières au développement d'Ewigo. Benoît Cortot avait pour mission d'aider à recruter des nouveaux candidats et de faire rayonner l'enseigne d'un point de vue marketing. Une période au cours de laquelle plusieurs professionnels ont témoigné de leur envie d'intégrer le réseau.

"Après deux années d’engagement en tant qu’ambassadeur du réseau Ewigo, j’ai décidé de tourner cette page. Je remercie sincèrement Florent Barboteau et les équipes d'Ewigo pour cette étape de mon parcours, riche en rencontres, en apprentissages et en moments marquants", a sobrement écrit Benoît Cortot. Il aura notamment participé à l'émission Patron incognito de la chaîne M6 qui aura propulsé Ewigo sur le devant de la scène.

Et Benoît Cortot de poursuivre sa prise de parole publique : "Aujourd’hui, je fais le choix d’avancer en pleine indépendance stratégique, avec une vision claire de ce que je souhaite construire pour la suite. Un nouveau cycle commence. Et il sera ambitieux".

Toujours sous contrat avec Distinxion

À court terme, il se concentrera sur son entrée dans la famille Chery, dont il distribuera les marques Omoda et Jaecoo, à partir du 1er avril 2026, à Guéret (23). Benoît Cortot entend aussi assurer l'essor de Milton Avenue et Milton Avenue Pro, ses enseignes de revente de voitures d'occasion aux particuliers et aux professionnels. Il reste par ailleurs membre du réseau Distinxion.

Pour combien de temps ? Telle est l'autre interrogation sur la trajectoire du dirigeant creusois qui garde le projet de créer sa propre licence de marque sous le nom de Milton Avenue. Ce qui n'interviendra certainement pas en 2026 comme initialement envisagé par l'entrepreneur. Il devrait se mettre en mouvement l'an prochain si les conditions de marché l'y encouragent.

"Mon passage dans les coulisses d'une franchise m'a permis de comprendre les enjeux et de préciser mes idées, s'est-il exprimé pour Le Journal de l'Automobile. La licence de marque est moins contraignante pour chacune des parties et je veux que les professionnels qui nous rejoindront puissent se sentir libres d'une grande partie de leurs décisions".