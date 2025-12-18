Auto1 introduit le prix garanti pour mieux couvrir les reprises de voitures d'occasion

Il n'y aura plus forcément à attendre le résultat des enchères. Auto1 Group fait évoluer sa plateforme en activant une nouvelle option baptisée Prix garanti. Après une période d'essai grandeur nature qui s'est avérée concluante, le spécialiste européen du remarketing de voitures d'occasion a validé ce nouveau modèle d'affaires complémentaire.

Le déploiement de cette option commence par quelques pays, a précisé le groupe dans sa communication diffusée le 18 décembre 2025. Le prix garanti sera disponible pour les partenaires professionnels éligibles en France, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, en Italie, en Suède, aux Pays-Bas et en Belgique.

Au quotidien, ce service intéressera avant tout les distributeurs automobiles qui solliciteront Auto1.com pour obtenir un engagement de rachat. Pour ce faire, ils utiliseront la technologie du groupe allemand afin d'effectuer une inspection et partager des données importantes propres au véhicule à valoriser. En cinq minutes, la plateforme de remarketing fixera un prix servant à couvrir la reprise. Ensuite, une seconde inspection réalisée par le personnel d'Auto1 Group validera l'estimation et donc la proposition.

La gestion du risque change de camp

Dans ce schéma, Auto1.com porte l'intégralité du risque. Les voitures sont réglées dès validation par l'inspecteur. Elles peuvent alors rester sur place ou être acheminées vers un centre logistique. La plateforme dégagera des revenus sur la marge réalisée a posteriori lors d'une transaction avec un acheteur.

Florent Segura, directeur d'Auto1.com France, ne manque pas de souligner que cette évolution du service vient en réponse aux attentes exprimées par les professionnels. Il y voit une solution qui privilégie la rapidité et la sécurité face aux enjeux d’un marché incertain. "Le tout en capitalisant sur l’assise européenne de notre plateforme qui nous permet de bénéficier des meilleurs arbitrages de prix", a-t-il insisté.

Le service prix garanti s'applique autant pour des voitures d'occasion à l'unité que pour des longues listes de véhicules. "Nous allons leur permettre d'avoir de la visibilité sur les marges", explique celui qui a supervisé les tests chez quelques concessionnaires représentatifs de l'Hexagone.

Aider à sortir les buy backs

D'autres acteurs du remarketing ont déjà adopté cette formule. Elle a notamment fait le succès d'Alcopa Auction auprès des grands groupes de distribution. Auto1.com s'aligne sur les tendances opérationnelles. Cela a son importance. Outre le fait de fluidifier les actions commerciales BtoC en points de vente, le service de prix garanti pourrait jouer un rôle prépondérant dans la gestion de la vague de buy backs attendue pour 2026.

"Nous voyons bien que le sujet des buy backs préoccupent nos partenaires et nous devons réfléchir à des solutions concrètes", appuie Florent Segura. Il sait cependant que les miracles ne pourront pas être la norme et que des pertes sont inévitables. Mais il garde des objectifs clairs en tête : "Nos décisions doivent aussi servir à stimuler la demande du marché européen si nous voulons atteindre un haut niveau d'efficacité pour les concessionnaires qui ont des voitures à sortir".

La solution d'aide au financement de stock, lancée en 2024, contribue à soutenir la dynamique d'achat BtoB. D'ailleurs, le groupe a annoncé, début décembre 2025, avoir augmenté de 45 % sa capacité de portage des voitures d'occasion, à 1,6 milliard d'euros. Le Crédit Agricole CUB et BNP Paribas figurent parmi les soutiens de l'initiative de l'entreprise cotée à la Bourse de Francfort (Allemagne).

Au pointage du troisième trimestre 2025, rappelons qu'Auto1 Group a rapporté une progression de ses ventes de 23,8 %, à 218 617 unités. Un volume auquel la branche Auto1.com a contribué à hauteur de 191 632 unités, soit 21,6 % de plus que l'an passé. Cette même division BtoB a rapporté 1,656 milliard d'euros de chiffre d'affaires (+29 %) sur un total de 2,124 milliards d'euros pour le groupe (+32,8 %). La marge unitaire d'Auto1.com a gagné 5,7 %, à 966 euros, pour porter le bénéfice brut à 185,1 millions d'euros (+28,6 %).