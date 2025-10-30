Auto1 Group et Moody's collaborent pour prévoir le prix des VO

Les sociétés Auto1 et Moody's mettront leurs compétences en commun au service des véhicules d'occasion. La plateforme de remarketing fournira des données au cabinet qui pratiquera des analyses approfondies des prix de transaction sur le marché européen.

Auto1 Group va donner à Moody's Analystics un accès à son Price Index. ©Auto1 Group

Auto1 Group et Moody's vont avancer en tant que partenaires. L'officialisation de ce rapprochement a été faite par voie de communiqué. Le géant du remarketing de voitures d'occasion travaillera plus précisément avec Moody's Analytics, la filiale du groupe spécialisée dans la fourniture et l'analyse de données.

Et c'est bien de cela dont il s'agit dans ce contrat de mariage. Auto1 Group ouvrira, de manière exclusive, l'accès à Price Index, sa base de données sur les prix de transaction des voitures d'occasion entre professionnels. Un historique d'informations qui retrace l'évolution de la courbe depuis janvier 2015 à l'échelle européenne.

À partir de ces données, Moody’s Analytics pourra mener des études et interpréter des tendances mais aussi élaborer des projections plus précises sur la trajectoire que suivront les prix de revente. Ces outils analytiques prédictifs ont vocation à anticiper les tendances sur le marché européen des véhicules d'occasion à un horizon de 30 ans.

"Grâce à la mise à disposition de données et d’outils permettant d’anticiper les évolutions du marché, les gestionnaires de flotte peuvent prendre des décisions plus éclairées quant au moment d’acheter ou de vendre leurs véhicules d'occasion, décrypte Moritz Lück, vice-président en charge des ventes et des opérations d'Auto1 Group. De leur côté, les professionnels de l’automobile peuvent optimiser leurs stocks et proposer des prix compétitifs dans un marché en constante évolution."

Une inflation de 22,4 % dans les dix ans ?

Selon le scénario de référence de Moody's Analytics, il est prévu que le marché des véhicules d'occasion se normalise progressivement après plusieurs années de forte volatilité. À court terme, le spécialiste des données prévoit que la hausse des prix des véhicules d'occasion sera limitée par l’incertitude économique, le fléchissement de la confiance des consommateurs et la concurrence accrue des nouveaux modèles chinois abordables.

A plus longue échéance, des facteurs tels que la limitation de l’offre de véhicules d'occasion et la stabilité du marché du travail devraient soutenir la hausse des prix, est-il déjà avancé après des premiers travaux.

Selon les prévisions de base de Moody’s Analytics, les prix des véhicules d’occasion atteindraient un indice de 170,1 d’ici fin 2035, soit +22,4 % par rapport à octobre 2025. Ils monteront à un indice de 265,6 d’ici fin 2055, soit +91,1 %.

Le modèle de prévision de Moody’s Analytics tient systématiquement compte des différents facteurs influençant les prix des véhicules d'occasion, intégrant des indicateurs clés tels que l’indice des prix à la consommation, le taux de chômage, les ventes de véhicules légers, les prix mondiaux du pétrole, l’indice des prix à la production et les dépenses de consommation.