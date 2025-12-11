Menu
Aramisauto renforce sa présence à Lyon

Publié le 11 décembre 2025

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
L'enseigne de revente de voitures d'occasion, filiale d'Aramis Group, vient d'annoncer la création d'une agence à Irigny (69). Il s'agit de la seconde adresse d'Aramisauto dans la métropole lyonnaise et la trente-septième sur le territoire national.
aramisauto agence irigny
À Irigny, près de Lyon, Aramisauto a ouvert sa trente-septième agence. ©Aramisauto

Malgré sa force de frappe sur le web, Aramisauto continue de densifier sa présence physique. La filiale française d'Aramis Group a annoncé, le 11 décembre 2025, la création d'une nouvelle agence de revente de voitures d'occasion à Irigny (69).

 

Outre le fait d'être la trente-septième du pays, il s'agit du second point de vente d'Aramisauto aux abords de Lyon. Le premier avait ouvert à Décines-Charpieu. Ces deux implantations permettent ainsi de couvrir la métropole qui compte 1,4 million d'habitants.

 

Le stock de véhicules d'occasion reste conséquent chez les professionnels

 

Cette nouvelle agence s'étend sur 1 000 m2, dont 350 m2 sont dédiés à l'accueil des clients. Grâce aux huit collaborateurs composant l'équipe, elle proposera la panoplie de services habituels : l'achat, le financement, la reprise, l'expertise, avec la livraison possible en agence ou à domicile.

 

Dans le bilan annuel publié le 26 novembre dernier, Aramis Group a rapporté une croissance significative pour sa filiale tricolore. Aramisauto a généré un chiffre d'affaires de 1,038 milliard d'euros, en hausse de 11 % sur un an. Cette progression a été soutenue à la fois par les volumes de véhicules reconditionnés (+8,7 %) et de véhicules pré-immatriculés (+16,3 %). La branche s'est rapprochée de l’objectif d’Ebitda ajusté de 5 %.

