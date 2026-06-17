Agorastore réinvente sa plateforme de vente aux enchères de véhicules d'occasion

Un vent de rafraîchissement souffle sur Agorastore. Le spécialiste de la vente aux enchères de véhicules d'occasion prépare une refonte de sa plateforme, comme l'a révélé Fabien Ravalison, directeur commercial de la branche Équipement, lors d'un échange accordé au Journal de l'Automobile. Un lifting dont les résultats seront théoriquement visibles dès la fin d'année 2026 ou au tout début 2027.

Un projet qui a vocation, dans le fond, à renforcer le statut de tiers de confiance d'Agorastore. Cela impliquera notamment le recours à Mangopay, la solution de gestion de paiement, qui servira à sécuriser la prise des empreintes bancaires.

En pratique, Agorastore cherchera surtout à dynamiser les interactions. La plateforme aura donc un nouveau moteur d'enchères. Mais comme l'explique Fabien Ravalison, l'entreprise veut renforcer sa présence sur le marché des véhicules d'occasion revendus sous un autre format que celui de l'enchère traditionnelle. Une diversification qui aidera à tirer les volumes à la hausse.

Test préliminaire à l'été

Air du temps oblige, l'intelligence artificielle (IA) s'invite à bord. Elle aura pour rôle d'aider au bon positionnement tarifaire. Une fonction dont l'importance monte d'un cran dans le cadre du parcours d'utilisation autonome. En effet, Agorastore proposera aux apporteurs d'affaires de réaliser eux-mêmes les tâches de publication des offres de véhicules d'occasion.

La plateforme entrera en phase de test préliminaire durant l'été. Agorastore débutera ensuite un déploiement progressif. En parallèle, l'application mobile d'inventaire automobile subira également des évolutions.

En mars 2026, la maison de vente aux enchères a recruté Théophile Dailliez en qualité de directeur de la commercialisation et du service client. Agorastore lui a confié comme tâche prioritaire de développer l'activité à l'international. Ce qui fait écho à la décision d'avoir conçu la future interface comme un outil multilingue.