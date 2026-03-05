Menu
Data Center

Véhicule neuf : le marché italien stimulé par les canaux tactiques en février 2026

Publié le 5 mars 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
En Italie, le marché des voitures neuves s'est envolé de 14,1 %, à 158 700 unités, en février 2026. Tous les canaux ont terminé dans le vert, mais les marques ont particulièrement insisté sur les véhicules de démonstration et la location courte durée.
marché Italie février 2026
Les immatriculations en Italie ont grimpé de 14,1 %, en février 2026. ©Stellantis

Bis repetita. Comme en janvier dernier, le marché des voitures neuves en Italie a terminé en croissance au mois de février 2026. Mais pour cela, il s'en est remis à quelques artifices. Selon les données de l'association des importateurs (Unrae), 158 710 immatriculations ont été enregistrées, soit 14,1 % de plus que l'an passé à la même période. Une dynamique qui a profité à tous les canaux.

 

Cependant, le secteur a tiré les chiffres à la hausse grâce aux canaux tactiques. Il a été rapporté un total de 18 566 voitures neuves livrées aux loueurs courte durée, soit pratiquement le double de l'an passé (+92,7 %). En parallèle, les distributeurs ont pris possession de plus de 15 000 véhicules de démonstration, soit 21,2 % de plus qu'en février 2025.

 

Fort heureusement, les particuliers ont continué de consommer. L'Unrae a comptabilisé 82 826 immatriculations sur le canal BtoC, en gain de 9,5 %. Les entreprises aussi ont pris livraison d'un surcroît de voitures neuves. Le canal de la location longue durée a représenté 34 270 mises à la route, soit +2,1 %.

 

Deux fois plus de PHEV

 

La transition énergétique a été le levier de cette croissance du marché italien. Les motorisations thermiques ont plongé de 23,8 % pour le diesel (12 280 unités) et de 12 % pour l'essence (32 000 unités). Le GPL a quant à lui dégringolé de 42,7 %, à 8 000 immatriculations.

 

Par rapport à l'an passé, les hybrides ont bondi de 32,6 %, pour dépasser 82 300 unités. Cela comprend presque 24 000 exemplaires de HEV (+38,1 %) et 58 330 MHEV (+30,4 %). La stratégie des marques a profité aux voitures électriques, dont les mises à la route ont gagné 80,5 % (12 572 unités), et surtout aux PHEV. Cette catégorie de voitures a plus que doublé de volume, à 13 525 unités (+116,2 %).

 

Le marché allemand relève la tête en février 2026

 

Au terme des deux premiers mois de l'année, le marché italien enregistre une progression à deux chiffres. En dépassant les 299 300 livraisons, il se situe 10,2 % au-dessus du niveau de 2025.

