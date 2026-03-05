Véhicule neuf : le marché italien stimulé par les canaux tactiques en février 2026

Bis repetita. Comme en janvier dernier, le marché des voitures neuves en Italie a terminé en croissance au mois de février 2026. Mais pour cela, il s'en est remis à quelques artifices. Selon les données de l'association des importateurs (Unrae), 158 710 immatriculations ont été enregistrées, soit 14,1 % de plus que l'an passé à la même période. Une dynamique qui a profité à tous les canaux.

Cependant, le secteur a tiré les chiffres à la hausse grâce aux canaux tactiques. Il a été rapporté un total de 18 566 voitures neuves livrées aux loueurs courte durée, soit pratiquement le double de l'an passé (+92,7 %). En parallèle, les distributeurs ont pris possession de plus de 15 000 véhicules de démonstration, soit 21,2 % de plus qu'en février 2025.

Fort heureusement, les particuliers ont continué de consommer. L'Unrae a comptabilisé 82 826 immatriculations sur le canal BtoC, en gain de 9,5 %. Les entreprises aussi ont pris livraison d'un surcroît de voitures neuves. Le canal de la location longue durée a représenté 34 270 mises à la route, soit +2,1 %.

Deux fois plus de PHEV

La transition énergétique a été le levier de cette croissance du marché italien. Les motorisations thermiques ont plongé de 23,8 % pour le diesel (12 280 unités) et de 12 % pour l'essence (32 000 unités). Le GPL a quant à lui dégringolé de 42,7 %, à 8 000 immatriculations.

Par rapport à l'an passé, les hybrides ont bondi de 32,6 %, pour dépasser 82 300 unités. Cela comprend presque 24 000 exemplaires de HEV (+38,1 %) et 58 330 MHEV (+30,4 %). La stratégie des marques a profité aux voitures électriques, dont les mises à la route ont gagné 80,5 % (12 572 unités), et surtout aux PHEV. Cette catégorie de voitures a plus que doublé de volume, à 13 525 unités (+116,2 %).

Au terme des deux premiers mois de l'année, le marché italien enregistre une progression à deux chiffres. En dépassant les 299 300 livraisons, il se situe 10,2 % au-dessus du niveau de 2025.