Un mois de mai 2025 à jeter aux oubliettes pour les distributeurs de voitures d'occasion

Les revendeurs professionnels de voitures d'occasion ont toutes les raisons de grincer des dents. Leur activité a nettement ralenti au cours du mois passé. Certes, le calendrier de mai 2025 a été favorable aux départs en congés mais, à nombre de jours ouvrés équivalents, le bilan est loin de faire jeu égal avec celui de l'an passé, à en croire AAA Data.

Dans une France où le marché des voitures d'occasion a grappillé 0,3 % à 426 306 transactions, le nombre de clients facturés par des distributeurs a chuté de 5,5 %, à 144 045 unités. Pour le dire autrement, entre les mois de mai 2024 et 2025, les enseignes ont ainsi perdu 8 188 bâtons au tableau. Dans le même temps, le canal du CtoC gagnait 9 613 ventes, à 282 261 unités, soit +3,6 %.

Inquiétante difficulté sur le VO très récent

Les professionnels ont souffert sur tous les segments d'âge. Et tout spécifiquement les plus récents. D'une année à l'autre, ils ont chuté de 7,9 % sur la tranche des VO de moins de douze mois (13 370 unités). Ils ont cédé 0,3 point de pénétration pour revenir à 3,1 % de contribution aux ventes totales françaises avec cette typologie de produits. En face, soulignons-le, les échanges en CtoC de voitures de moins de douze mois ont bondi de 41,3 %, à 9 169 unités, soit 2,2 % de contribution (+0,7 point).

Au cœur de leur activité, à savoir la revente de véhicules âgés de 2 à 5 ans, les professionnels ont aussi accusé une baisse significative de volume. Ils sont passés de 51 600 unités à légèrement plus de 47 700, soit un recul de 7,5 % en un an. Cette tranche d'âge leur a permis de contribuer à hauteur de 11,2 % aux ventes de voitures d'occasion, soit -0,8 point sur un an. En termes de pénétration dans les activités propres des revendeurs, cette niche s'est limitée à 33,1 %, contre 33,9 % en mai 2024.

"En concession, nous rentrons des retours de leasing très mal placés. Nous ne pouvons pas sacrifier la marge car les ventes de VN sont moroses. Pendant ce temps, nous ne parvenons pas à mettre en œuvre une stratégie pour capter le marché des voitures d'occasion de 6-8 ans qui continuent de nous échapper", commentait récemment pour Le Journal de l'Automobile le directeur VO d'un des cinquante plus grands groupes de distribution.

Les chiffres officiels font écho à cette analyse. Avec les voitures d'occasion âgées de 6-10 ans, les professionnels ont contribué à 7,9 % à peine du marché tricolore de mai (33 673 unités ; -3,6 %). Cette part est montée à 14,1 % pour le CtoC, à près de 60 000 unités (+2,9 %). Cependant, ce segment a eu davantage d'importance dans le bilan du BtoC que l'an passé avec une pénétration de 23,4 %, contre 22,9 % en mai 2024.

Ce qui s'avère aussi le cas des voitures très âgées. Les distributeurs ont facturé 19 600 exemplaires de plus de 16 ans, soit seulement -0,3 % sur un an. Un score bien faible en comparaison du total réalisé en CtoC sur ce segment (109 165 unités ; +11,3 %).

Toujours bien orienté sur le long terme

Ce mauvais mois de mai porte un coup à la dynamique de croissance des enseignes. Elles cumulent désormais 792 116 transactions depuis janvier, soit à peine 0,2 % de mieux que l'an passé. Une performance bien terne sur un marché en gain de 2 % tous canaux confondus, à 2,268 millions d'unités. Les professionnels ne revendiquent plus que 34,9 % de pénétration, contre 35,8 % il y a un an.

À une échelle plus grande, celle des douze derniers mois glissants, AAA Data nous apprend que 1 935 510 transactions ont été concrétisées par le canal du BtoC. En comparaison à la période précédente, le volume a gonflé de 4,4 %, sur un marché en progression de 2,3 % (à presque 5,938 millions de reventes).

L'horizon n'est pas sombre pour autant. Consultée sur les tendances, l'équipe de La Centrale se veut rassurante. Son rapport interne fait mention d'une hausse de 21 % de trafic et de 25 % de leads qualifiés générés pour les professionnels en mai 2025 par rapport à l’année dernière. "Le niveau élevé d’activité sur La Centrale montre que l’intérêt des acheteurs reste fort. Ils sont bien présents, attentifs et en phase de décision", synthétise Anais Harmant, la directrice marketing. Le mois de juin validera-t-il cette projection ?