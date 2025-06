Renault France : Bastien Mage succède à Pierre Joannes-Grotz à la direction VO

Depuis le 1er juin 2025, Pierre Joannes-Grotz occupe un nouveau poste au sein de l'organisation de Renault France. Désormais directeur de territoire localisé à Bordeaux, il laisse son fauteuil de directeur de l'activité voiture d'occasion à Bastien Mage, transfuge de Mobilize.

Bastien Mage prend les rênes du VO chez Renault France. ©Mobilize-Youtube

Renault France a opéré un changement dans les hautes sphères du VO. Depuis le 1er juin 2025, Pierre Joannes-Grotz n'est plus le directeur de l'activité véhicule d'occasion. Le constructeur lui a confié une nouvelle mission de directeur de territoire dans la région de Bordeaux (33).

Son fauteuil n'est pas resté vacant. Selon une information glanée auprès d'un porte-parole de Renault France, il sera occupé par Bastien Mage. Ce dernier évolue dans l'environnement du constructeur depuis 2012 après avoir obtenu un master 2 marketing en école de gestion à Grenoble.

Bastien Mage a passé l'essentiel de cette période chez Mobilize Financial Services France. Après plusieurs postes de responsable, il a été directeur de Diac Occasion entre septembre 2021 et octobre 2023. Il a ensuite été nommé directeur des ventes adjoint. Plus récemment, il évoluait au cœur de la direction des opérations de Mobilize Beyond Automotive.

L'an passé, Renault a écoulé 222 000 véhicules d'occasion sous le label Renew, déployé en concession. Un volume qui a progressé de 2 %. En entretien au début de cet exercice, Pierre Joannes-Grotz avait évoqué des éléments conjoncturels favorables au réseau de distribution. Il visait donc une croissance de 9 %, à 240 000 transactions en 2025. Un défi qu'il appartient dorénavant à Bastien Mage de relever.