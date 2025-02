Renault mise sur la marque Renew pour regagner du terrain

Après l'incertitude, le soulagement pour les concessionnaires Renault. En dépit de la situation de marché, le réseau tricolore est parvenu à augmenter ses ventes de voitures d'occasion en 2024. Selon les chiffres arrêtés par le constructeur, quelque 222 000 voitures et véhicules d'occasion ont été commercialisés sous la marque Renew l'an passé, soit 2 % de plus qu'en 2023.

Sans tenir le rythme de progression du marché des voitures d'occasion (+3 %, à 5,3 millions d'unités), les concessionnaires n'ont pour autant pas été décrochés, défendant leurs positions. Cela se confirme sur le segment des voitures d'occasion de moins de deux ans. Tandis que la courbe a gagné 13 %, à 570 000 voitures, le réseau Renault a augmenté la cadence de 12 %.

Les stocks aussi sont plus sains, affirme Pierre Joannes-Grotz, directeur du département VO de Renault France. À titre d'exemple, il prend le cas des Renault Zoe. Les couvertures de ventes ont été divisées par 2,5. Les concessionnaires en ont livré autour de 12 000 unités sur un total de 17 900 voitures électriques revendues en 2024, soit +52 % quand le marché national grimpait de 54 %.

Objectif de 9 % de croissance en 2025

Une cure d'amaigrissement qui a laissé des traces dans les bilans. Mais Pierre Joannes-Grotz dit s'attendre à une véritable amélioration au premier semestre 2025. "Nous avons terminé 2024 sur une bonne note, atteste Pierre Joannes-Grotz. Je tiens à renouveler mes félicitations au réseau. Nous entamons l'année avec un niveau de confiance qui nous permet d'être ambitieux."

Une ambition qu'il quantifie. Renault embarque ses concessionnaires dans un plan de croissance de 9 % qui les amènera donc à 240 000 ventes en 2025. Une estimation partant du principe que les transactions dans l'Hexagone augmenteront de 6 % dans le même temps.

D'après les projections de Pierre Joannes-Grotz, le mix sous la marque Renew se composera à 70 % de Renault, à 20 % de Dacia et à 10 % d'autres marques. En termes de motorisations, 90 % des clients opteront pour un véhicule d'occasion thermique ou hybride et 10 % se tourneront vers une électrique.

"Nous pensons que le marché va croître encore une fois. Il profitera de l'appétence pour les voitures de moins de deux ans et de l'impact des normes CAFE", détaille le directeur VO de Renault.

Faible risque concernant les retours de location

Si la notoriété de la marque Renew a pris huit points en deux ans, cela ne suffira pas. Renault va devoir déployer des moyens pour entretenir la dynamique dans les concessions. L'offre de "garantie 5 sur 5" récemment lancée joue en ce sens. Elle apporte de la réassurance et un avantage économique pour les consommateurs qui accepteront plus volontiers les propositions d'offres locatives.

"Par rapport à l'ancienne formule, nous multiplions par cinq le nombre de véhicules éligibles, souligne Pierre Joannes-Grotz. Le réseau va aussi abaisser ses coûts de gestion de garantie, nous allons fidéliser les clients et assurer un approvisionnement de voitures thermiques, dont nous pensons que les prix augmenteront au fil du temps sur le marché des occasions."

En ce qui concerne la fidélisation, le directeur étaye son propos. Il observe un taux de renouvellement de 55 % chez les clients ayant eu recours à un financement par contrat de location. Cette part tombe à 10 % chez ceux qui optent pour un crédit classique. Mais Renault doit encore progresser. En 2024, seuls 15 % des acheteurs ont signé pour une formule locative, contre 13 % en 2023. "Nous devons atteindre 20 % au minimum en 2025", lance-t-il.

Le volume de retours de location du constructeur posera-t-il problème dans les tout prochains mois ? Pierre Joannes-Grotz ne le pense pas. Il affirme même que 100 % des véhicules continueront d'être orientés vers les concessions et d'être proposés aux foyers français. Il est cependant lucide sur la montée en régime des hybrides dans le stock. Ce qui invite à rester vigilant et à continuer de monitorer les flux et les prix. Idem pour les Zoe dont les reprises vont augmenter en raison du succès de la R5.