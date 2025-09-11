Léger tassement pour le marché espagnol des voitures d'occasion

Le mois d'août 2025 a été marqué par un repli de 0,7 % des ventes de voitures d'occasion en Espagne, selon les associations professionnelles. Un peu plus de 144 200 transactions ont été comptabilisées.

En août 2025, le segment des voitures de moins d’un an a tiré les ventes vers le haut, avec une progression de 17,6 % et un total de 7 936 unités enregistrés. ©AdobeStock-Photographee.eu

Dans la chaleur de l'été, il fallait s'y attendre. Les reventes de voitures d'occasion se sont tassées en août 2025 à travers l'Espagne. À en croire l'association des distributeurs automobiles, la Ganvam, tout juste 144 228 transactions ont été réalisées sur ce marché, soit 0,7 % de moins que l'an passé.

Les statistiques révèlent que le segment des voitures de moins d’un an a contribué à sauver la situation en août, avec une hausse de 17,6 % et un total de 7 936 unités. Suivent les modèles âgés de huit à dix ans, dont la progression a été de 9,8 % (16 226 unités vendues), puis ceux d'un à trois ans, qui ont enregistré une hausse de 4,4 % (10 656 unités).

Les loueurs ne sont pas étrangers à cette situation. Leur canal a pris une importance particulière en août, avec une hausse de 5,8 %. Mais pour la Ganvam, il faut aussi regarder du côté des importations, même si les modèles importés ne représentent que 6,6 % du marché espagnol de l’occasion, le volume a progressé de 17,3 %, pour atteindre 9 540 unités.

Plus de quatre VO sur dix au-dessus des 15 ans

Cet accident de parcours ne dégrade pas la tendance annuelle. Au terme des huit premiers mois, les reventes de voitures d'occasion en Espagne s'inscrivent en hausse de 4,7 %, pour atteindre 1 411 616 unités. Autrement dit, pour chaque véhicule neuf vendu, 1,8 véhicule d’occasion reprend du service.

Dans ce contexte, les ventes d'exemplaires de moins de cinq ans ont augmenté de 7 % depuis le début de l’année pour dépasser 25 % en pénétration, à 360 838 unités. Selon les organisations professionnelles du secteur, ce rythme devrait être encore stimulé par des mesures incitatives encourageant l’achat de modèles récents.

Mais en dépit de cette bonne tenue du segment le plus jeune, l’essentiel des transactions concernent encore des voitures d'occasion en circulation depuis plus de 15 ans. Ainsi, bien qu’en recul de 2,9 % en août, ces véhicules affichent depuis le début de l’année une hausse de 4,2 %, totalisant plus de 41 % des ventes, avec 582 409 unités écoulées jusqu’au dernier point de passage.

Les véhicules électrifiés d’occasion représentent 3 % du marché

Quand on aborde le marché au travers du prisme des énergies, les ventes de véhicules diesel d’occasion ont légèrement reculé (-0,6 %) depuis janvier, à 718 576 unités. Ce qui laisse une voie royale aux autres motorisations. Les voitures essence progressent alors de 4 %, atteignant 513 755 unités vendues, soit 36,4 % du marché.

Quant aux alternatives électrifiées, elles ruissellent. Les ventes de voitures électriques d’occasion poursuivent leur forte progression (+46,8 %), avec 17 458 unités vendues depuis janvier. Pour les hybrides rechargeables essence, la hausse est de 38,3 %, soit 25 980 unités. Respectivement, ces deux ultimes solutions ne représentent que 1,2 % et 1,8 % du marché total, soit un bien maigre score.