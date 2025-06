Le marché italien s'en remet aux loueurs

Derrière l'apparente stabilité en mai 2025, à 140 224 immatriculations (-0,7 %), une autre réalité se dessine en Italie. L'explosion des livraisons aux loueurs, dont ceux de courte durée (+14,1 %) compense la dégradation de l'activité à particulier (-4 %). Les hybrides en tout genre s'arrogent la majorité.

Tout juste plus de 69 500 immatriculations ont été réalisées auprès des particuliers, en mai 2025. ©Stellantis-Fiat

Le marché des voitures neuves en Italie a légèrement décliné au mois de mai 2025. Selon l'Unrae, l'association des importateurs de véhicules, 140 224 livraisons ont été réalisées durant la période. Comparativement à l'an passé, le volume s'est effrité de 0,7 %.

Le bilan aurait pu être plus dégradé car le canal des particuliers a dévissé de 4 %, au cours du mois passé, à tout juste 69 500 immatriculations. Dans ce contexte de calendrier entrecoupé de périodes de congés, les marques et leurs réseaux ont joué sur un autre levier, non pas celui des voitures de démonstration (-6,9 %, à 16 500 unités), mais bien des loueurs.

Quelque 32 750 voitures neuves ont été immatriculées auprès des loueurs courte durée, soit 3,5 % de mieux que l'an passé. En parallèle, les agences de location ont fait le plein de voitures à l'approche des beaux jours. D'après le rapport publié par l'Unrae, pas loin de 13 100 unités ont été mises en service, soit une croissance annuelle de 14,1 %.

Le règne des hybrides

Cela a influencé le mix énergétique. Les motorisations thermiques ont littéralement chuté. L'association des importateurs a comptabilisé tout juste 36 300 voitures essence (-19,4 %) et moins de 13 900 exemplaires de voitures diesel (-32 %). Ce qui a profité aux alternatives.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les hybrides en tout genre cumulent 50,1 % de pénétration dans les immatriculations. Les HEV ont gagné 8,4 % sur un an pour s'établir à 61 341 immatriculations. Ce qui comprend 43 318 MHEV (+6,7 %) et 18 023 FHEV (+12,6 %). Les PHEV ont, quant à eux, dépassé 8 950 unités, soit pratiquement le double de l'année dernière (+94 %).

Les ventes de voitures électriques ont également terminé dans le vert. Les clients italiens ont pris possession de 7 144 VE en mai 2025, soit 41,1 % de plus que l'an passé. De l'autre côté des Alpes, cette typologie de produits a ainsi concentré 5,1 % des livraisons. Elle a contribué à abaisser le niveau moyen de CO2 des voitures livrées à 113,3 g/km, soit la moyenne la plus basse enregistrée depuis juin 2024.