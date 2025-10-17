Voiture autonome : Stellantis en selle avec Pony.ai

Stellantis et Pony.ai s’allient pour développer et tester des voitures autonomes de niveau 4 en Europe. Le Peugeot E-Traveller servira de cobaye dans les prochains mois au Luxembourg, avant un lancement progressif dans plusieurs villes européennes dès 2026.

Stellantis va développer des robotaxis avec Pony.ai. ©Stellantis

La voiture autonome revient sur le devant de la scène en Europe. Dans la foulée de Waymo, qui prévoit de déployer des taxis autonomes dans Londres en 2026, Stellantis annonce s’allier à Pony.ai pour accélérer le développement et le déploiement de robotaxis sur le Vieux Continent.

Les deux entreprises prévoient de déployer des véhicules de test basés sur le Peugeot E-Traveller dans les prochains mois au Luxembourg, avant un lancement progressif dans plusieurs villes européennes dès 2026. Ces essais sur route viseront à valider la sécurité, les performances et la conformité réglementaire des systèmes.

Conduite autonome de niveau 4

Les véhicules embarqueront le logiciel avancé de conduite autonome de Pony.ai, censée permettre d’atteindre le niveau 4 dans ce domaine. Cela signifie qu’il n’y a plus besoin de conducteur et que le système est capable de maîtriser automatiquement toutes les situations.

Stellantis met de son côté à disposition sa plateforme K0, sur laquelle repose le Peugeot E-Traveller. Le constructeur assure qu’elle est AV-Ready et qu’elle peut donc accueillir toutes les technologies nécessaires au niveau 4 de la conduite autonome (compatibilité avec les capteurs de dernière génération, standards de sécurité élevés…).

Plus de 500 robotaxis en activité en Chine

"Les véhicules autonomes ont le potentiel de transformer nos modes de déplacement en ville, en offrant des options plus sûres et plus abordables pour les communautés. Pour concrétiser cette vision, nous avons développé les plateformes AV-Ready et collaborons avec les meilleurs acteurs du secteur. Pony.ai se distingue par son expertise technique et son approche collaborative", déclare Ned Curic, le directeur de la technologie de Stellantis.

Peu connue en Europe, Pony.ai est une start-up chinoise créée en 2016 par Jun Peng et Tiancheng Lou. Elle exploite une flotte de plus de 500 robotaxis et 170 camions autonomes à Pékin, Guangzhou, Shanghai et Shenzhen. Ses bureaux européens sont basés au Luxembourg.

"Nous sommes ravis de nous associer à Stellantis pour introduire notre technologie de mobilité autonome en Europe, réagit Jun Peng. Leur forte présence européenne et leur portefeuille de marques emblématiques en font le partenaire idéal pour nous aider à accélérer notre croissance sur ce marché stratégique."