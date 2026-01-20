Menu
Un nouveau patron pour Smart Europe : Wolfgang Ufer

Publié le 20 janvier 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Smart annonce que Wolfgang Ufer, actuellement responsable du marché allemand, va diriger la division européenne à compter du 1er mars 2026. Il succédera à Dirk Adelmann, nommé PDG de Mercedes-Benz Suisse.
Wolfgang Ufer smart
Wolfgang Ufer va diriger Smart Europe. ©Smart

Wolfgang Ufer sera le nouveau directeur général de Smart Europe à compter du 1er mars 2026. Il succédera alors à Dirk Adelmann, qui officiait depuis sept ans à la tête de la marque sino-allemande détenue à 50/50 par Mercedes-Benz et Geely.

 

Futur PDG de Mercedes-Benz Suisse, Dirk Adelmann aura largement contribué au repositionnement stratégique de Smart, dont la gamme se compose désormais des #1, #3 et #5. Ces modèles, tous électriques, sont assez éloignés des produits originels de la marque. Celle-ci travaille néanmoins au retour d’une proposition électrique deux places avec la #2.

 

Wolfgang Ufer aura donc la charge de mener ce nouveau projet. La #2, explique Smart, est vouée à jouer "un rôle important dans le positionnement futur de la marque en Europe". Sa première mondiale est prévue à l’automne 2026.

 

Le dirigeant connaît bien la marque puisqu’il évolue en tant que patron de Smart Allemagne depuis 2021. "Avec Wolfgang Ufer, nous avons nommé un dirigeant qui allie une compréhension approfondie de l'activité de Smart à une expertise du marché et une vision claire pour le succès continu de la marque en Europe", assure Mandy Zhang, directrice marketing mondiale de Smart et présidente du conseil de surveillance de Smart Europe.

