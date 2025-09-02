Smart #2, le retour de la Fortwo !

Retour aux sources pour Smart qui annonce la révélation pour fin 2026 de la #2, un modèle électrique deux places. La marque prédestine ce produit au marché européen mais compte le produire en Chine.

Smart dévoilera une voiture électrique deux places fin 2026. ©Smart

La Fortwo est de retour chez Smart ! Enfin, presque. La marque codétenue par Mercedes-Benz et Geely annonce la présentation pour fin 2026 de la #2, une voiture électrique deux places principalement destinée au marché européen.

En officialisant ce nouveau produit, Smart entend renouer avec son ADN, fortement renié après que Mercedes-Benz a décidé de s’allier à Geely dans une coentreprise en 2019. La marque se livre depuis à une surenchère de SUV électriques, dont le récent #5 atteint 4,70 m de long !

Ventes en berne

Le retour sur le segment A vise sans doute à relancer la machine commerciale. En 2024, Smart n’a livré que 12 288 voitures en Europe, dont 2 216 en France. Des standards très éloignés des meilleures années, lorsque la marque dépassait les 100 000 unités annuelles.

"La confirmation de notre «project : two» et le lancement prochain de la smart #2 marquent un tournant pour la marque Smart à l'échelle mondiale. La Smart #2 façonnera une nouvelle ère de la mobilité urbaine individuelle, en particulier dans les villes smart historiques comme Rome ou Paris", apprécie Dirk Adelmann, directeur général de Smart Europe.

Il ajoute que "la décision arrive au bon moment, car nous bénéficions des forces respectives de nos principaux actionnaires Mercedes-Benz et Geely, et bénéficions d'un fort soutien de nouveaux investisseurs, ainsi que du lancement réussi de la smart #5."

Fabriquée en Chine

La #2, dessinée par les équipes de design de Mercedes-Benz, est actuellement "en phase finale de conception et de développement", annonce la marque. Le projet est donc plutôt bien avancé, mais un point risque de doucher l’enthousiasme des équipes européennes.

Smart compte en effet produire la #2 en Chine, à l’instar de ses autres modèles du reste. À l’heure où la préférence européenne pourrait s’intensifier dans les prochains mois en matière automobile, ce choix est discutable. Surtout pour un produit aussi clairement destiné au Vieux Continent.