Un écrin mêlant automobile, design et gastronomie : bienvenue dans l’Atelier Alpine à Paris

Après Barcelone, Alpine a posé ses valises à Paris avec un nouvel Atelier Alpine au cœur du IIᵉ arrondissement qui accueille désormais le public. Plus qu’un showroom, la marque au "A" fléché a imaginé un lieu de vie mêlant vente, restauration et expérience immersive. Le concept s'exportera en 2026 à Londres et Milan.

L'Atelier Alpine a ouvert ses porte le 1er octobre 2025. ©Alpine Seignette & Lafontan

Forger une communauté. Après un premier site ouvert à Barcelone, la marque au "A" fléché récidive à Paris avec l’ouverture de son nouvel Atelier Alpine au 35 boulevard des Capucines, dans le IIᵉ arrondissement, à proximité de l’Opéra Garnier. Ouvert depuis le 1er octobre 2025, le lieu accueille le public du mardi au dimanche, de 10 h à 21 h. L’objectif : créer une communauté autour de multiples activités – de la vente automobile à la restauration, en passant par la simulation de sport automobile et la vente de merchandising.

"L’année 2025 est très importante pour nous car nous célébrons les 70 ans de la marque, et nous voulons faire prospérer nos valeurs : la passion, l’innovation et la performance. Avec cet espace, nous souhaitons préserver l’ADN d’Alpine. Bien plus qu’un simple showroom, il s’agit d’un site dédié à l’émotion", se réjouit Antonino Labate, directeur vente, marketing et expérience client d’Alpine.

Le showroom et la vente assurés par RRG

Le site s’étend sur 650 m², répartis sur trois étages. Si l’extérieur reste plutôt discret, une vitrine encadrée du bleu emblématique de la marque met en valeur une Formule 1 exposée à l’intérieur, véritable élément d’attraction. En entrant, les visiteurs découvrent directement l’espace de vente, géré par Renault Retail Group (RRG). Les modèles Alpine A390 et A290 y sont présentés aux côtés de la monoplace.

Côté ambiance, béton et asphalte dominent pour rappeler l’univers des paddocks de F1. Mais Alpine a tenu à marier cet esprit racing à une certaine sophistication qu'elle qualifie de "French savoir-faire". Les éléments de design sont omniprésents : la marque a notamment collaboré avec l’artiste français Stéphane Gillot, auteur d’une œuvre évoquant les maquettes automobiles de l’enfance, une grappe d’éléments exposant les pièces de l’A110.

Les prospects peuvent découvrir les modèles grâce à des "vendeurs muets", des tablettes interactives. Ceux qui souhaitent aller plus loin et personnaliser leur véhicule peuvent accéder, accompagnés d’un conseiller, à une zone privée située au sous-sol. L’espace, pensé comme un "cabinet de curiosités chaleureux", rend hommage à l’univers Alpine avec de véritables pièces issues de Formule 1.

Deux conseillers commerciaux de RRG sont en permanence présents dans l’Atelier pour accompagner les clients dans la personnalisation de leur voiture. Sur place, chutiers, nuanciers et écran géant permettent d’imaginer les combinaisons possibles.

Le divertissement et le restaurant gérés par Car Lovers

Retour au rez-de-chaussée dans la zone dédiée au divertissement. À proximité de l'espace de merchandising à l’effigie d’Alpine, une zone est consacrée à la simulation de conduite, avec onze simulateurs : huit dédiés à la F1, deux au GT (permettant d’essayer virtuellement l’A110 GT4 et l’A290) et un dernier pour le rallye, au volant d’une A110 RG.

Cette zone est gérée par Car Lovers, distributeur "spécialiste de l’entertainment", selon Antonino Labate. Là encore, de véritables pièces de Formule 1 sont accrochées au mur, renforçant l’atmosphère racing.

Car Lovers supervise également l’espace restaurant, situé à l’étage et baptisé Blu Sport Bar. Pour la carte, Alpine a fait appel au chef italien Vittorio Beltramelli, qui proposera des menus inspirés des cuisines italienne, française et internationale.

"Nous voulions vraiment que cet espace donne envie d’y passer du temps", confie Antonino. Le restaurant ouvrira mi-octobre 2025. Il ne sera pas réservé qu'à la restauration : des écrans géants y retransmettront les Grands Prix de F1 et autres courses automobiles, tandis que des événements thématiques autour du design et du sport auto y seront organisés.

Prochaines étapes : Londres et Milan

Dès l’année prochaine, le concept s'exportera à Londres et à Milan. En Italie, un pop-up store Alpine est déjà en place sur le site du futur Atelier. Si chaque espace reprend des éléments identitaires de la marque, Antonino Labate précise que "chaque Atelier Alpine sera très différent", en fonction de la ville. Par exemple, les simulateurs ne sont pas présents à Barcelone.

Le futur site de Milan devrait offrir une plus grande superficie. Outre la capitale britannique et la ville italienne, Alpine ambitionne d’implanter son concept en Allemagne, même si la marque peine encore à trouver un lieu adapté.