Car Lovers inaugure le premier Atelier Alpine de France

Publié le 19 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le groupe Car Lovers, piloté par Édouard Schumacher, a inauguré le tout premier Atelier Alpine de France. Situé dans le IIe arrondissement de Paris, ce lieu abrite un espace de restauration, un concept store et un centre de simulateurs de compétition, tandis que d’autres activations suivront prochainement.

Car Lovers a ouvert le tout premier Atelier Alpine de France, au 35 boulevard des Capucines, dans le IIe arrondissement de Paris. ©Édouard Schumacher-Car Lovers

Le 21 juin 2024, le premier Atelier Alpine ouvrait ses portes en plein cœur de Barcelone, en Espagne, tout près des Ramblas et de la célèbre Plaça de Catalunya. Un an plus tard, c’est au tour de la capitale française d’accueillir le flagship de la marque au A fléché, en attendant la prochaine ouverture dans le quartier londonien de Mayfair, au Royaume-Uni. Avec E-Motion, Car Lovers fera peut-être de vous un futur pilote de course ! Le premier Atelier Alpine de France vient donc d’être inauguré par le groupe Car Lovers, au 35 boulevard des Capucines, dans le IIe arrondissement de Paris, à quelques pas de la place de l’Opéra. Un quartier très prisé par les constructeurs automobiles, puisqu’on y retrouve également le Cupra City Garage, installé boulevard de la Madeleine, ou le Cadillac City tout proche de l'Opéra Garnier. Un lieu de vie pour les passionnés d’Alpine Cet atelier parisien abrite un espace de restauration, un concept store proposant du merchandising Alpine, ou encore un centre de simulateurs de compétitions. L’occasion pour les passionnés de la marque ou de simples visiteurs de regarder les grands prix de F1, de boire un verre, de manger ou de s'essayer à la conduite d'une A110 sur un simulateur. "L’ensemble des talents de l’écosystème Car Lovers ont tous collaboré et été mobilisés depuis des mois pour faire de ce lieu plus qu’un simple showroom automobile et c’est une vraie fierté !", a réagi sur LinkedIn Édouard Schumacher, patron du groupe Car Lovers. Avant de préciser que d’autres activations suivront prochainement dans le showroom.

