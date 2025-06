Trump/Musk : le clash qui coûte cher à Tesla

Publié le 6 juin 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ 3 min de lecture

Le ton est monté entre Elon Musk et Donald Trump, provoquant une onde de choc à Wall Street. Au cœur de la discorde : un projet de loi budgétaire controversé, la fin annoncée des subventions aux entreprises de Musk et des attaques personnelles virulentes. Résultat : l’action Tesla s’effondre et les investisseurs s’inquiètent pour l’avenir du véhicule autonome.

Le ton est monté d'un cran entre Elon Musk et Donald Trump, provoquant une onde de choc à Wall Street sur le cours de l'action Tesla. ©The White House, Public domain

La tension est montée d’un cran entre Donald Trump et Elon Musk, au point d’ébranler Wall Street dans la soirée du 5 juin 2025. L’action Tesla a plongé de 14,26 % à la clôture de la Bourse, effaçant plus de 150 milliards de dollars de capitalisation boursière. En toile de fond : une violente querelle entre les deux hommes, marquée par des menaces politiques, des accusations personnelles et des conséquences économiques tangibles. Un clash politique aux lourdes retombées Tout a commencé avec la critique virulente d’Elon Musk à l’encontre du projet de loi budgétaire défendu par Donald Trump, qualifié d’"abomination répugnante" par le patron de Tesla. L’ancien chef du DOGE (Département de l’efficacité gouvernementale) a quitté son poste au sein de l’administration Trump la semaine dernière, non sans dénoncer le retrait de l’EV mandate de l’ère Biden, un objectif non contraignant visant à atteindre 50 % de ventes de véhicules électriques d’ici 2030. Donald Trump poursuit sa croisade contre les véhicules électriques Trump, piqué au vif, a rétorqué que Musk avait parfaitement connaissance du contenu du texte – une affirmation immédiatement démentie par l’intéressé. L’échange, d’abord contenu, a viré à l’attaque frontale sur les réseaux sociaux. Sur Social Truth, Donald Trump a menacé explicitement de supprimer toutes les subventions et contrats gouvernementaux accordés aux entreprises d’Elon Musk, notamment Tesla, SpaceX et Starlink : "Le moyen le plus simple d’économiser des milliards de dollars est de mettre fin aux aides à Musk. Je suis surpris que Biden ne l’ait jamais fait !" En retour, Elon Musk a ravivé une vieille rumeur en insinuant que Trump pourrait figurer dans le tristement célèbre dossier Epstein, un milliardaire mort en 2019 et inculpé pour exploitation sexuelle de mineure. Il a également menacé de retirer le programme de vaisseau spatial Dragon… avant de faire machine arrière. La Bourse sanctionne, les investisseurs paniquent Cette guerre des egos a provoqué un séisme sur les marchés. L’action Tesla a perdu jusqu’à 17 % en séance, pour finir à -14,26 %, ramenant la valorisation du groupe à 917 milliards de dollars. En quelques heures, 152 milliards ont été effacés en Bourse. Ce retournement est d’autant plus brutal que l’élection de Trump avait initialement dopé l’action Tesla de plus de 80 % fin 2024. Mais désormais, l’ambiance a changé. Le spectre d’un revirement réglementaire pèse sur l’avenir du constructeur. D'autant que les ventes de Tesla continuent de s'écrouler. Le véhicule autonome dans la tourmente Le cœur du différend touche un enjeu majeur pour Tesla : la conduite autonome. Dan Ives, analyste chez Wedbush, résume la situation ainsi sur BFM Bourse : "Les investisseurs craignent que cette bataille ne mette fin à l’amitié Trump/Musk et ne modifie l’environnement réglementaire du véhicule autonome." Or, l'agence Bloomberg avait notamment rapporté que Donald Trump souhaitait créer un cadre fédéral pour le développement du véhicule autonome et des robots-taxis. Pour Elon Musk, le véhicule autonome reste le levier principal de valorisation boursière de Tesla. Il déclarait déjà en 2023 que "la valeur de l’entreprise dépend avant tout de l’autonomie". Le cabinet Wedbush estime que ces technologies pourraient à terme représenter 1 000 milliards de dollars de valorisation, soit plus que la capitalisation actuelle.

