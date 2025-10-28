Toyota Motor ne connait pas la crise

Le constructeur automobile japonais vient de publier des résultats commerciaux d'excellente facture au terme de son premier semestre décalé. Toyota Motor n'avait jamais autant vendu de véhicules dans le monde sur cette période, puisque 5,643 millions d'unités ont trouvé preneur (+5 %). La production a également progressé de 5,7 %, à près de 5,6 millions d'unités.

Au terme de son premier semestre 2025 décalé, Toyota pointe à 5,643 millions de véhicules vendus (+5 %). Un record. ©Toyota

Le groupe Toyota Motor peut se rassurer à la lecture de ses résultats. Il vient de réaliser une performance historique malgré la complexité de la période. Entre le début avril et la fin septembre 2025, soit son premier semestre décalé, le constructeur automobile japonais a totalisé un volume record de 5,643 millions de ventes à travers le monde, soit 5 % de plus que l'an passé.

Dans le bilan publié le 27 octobre 2025, il est détaillé que le groupe a immatriculé 988 000 véhicules sur son marché domestique, en amélioration de 5,3 %. Surtout, il a vendu 4,655 millions de véhicules (+5 %) en dehors du Japon et ce débouché n'avait jamais pris une telle ampleur dans l'histoire du premier constructeur mondial.

Pour ce qui concerne Toyota-Lexus de manière isolée, le bilan fait état de 5,267 millions de livraisons au premier semestre. Outre le fait de grimper de 4,7 % sur un an, cet indicateur atteint un niveau record. Ce n'était pas une évidence du fait du repli des deux marques au Japon (-0,4 %, à moins de 714 000 unités). Mais la dynamique internationale (+5,6 %) a permis à Toyota et Lexus de réaliser 4,553 millions de ventes sur la période? Du jamais vu.

Accélération en Amérique du Nord, l'Inde gagne en importance

Les remous créés par l'administration Trump n'ont pas entravé la progression de Toyota-Lexus en Amérique du Nord. Le duo a enregistré une croissance de 10,5 %, à plus de 1,511 million de ventes, dont 1,295 million d'unités aux États-Unis (+11,3 %) qui demeure le premier marché.

Avec un total semestriel approchant de 1,629 million de livraisons, l'Asie a gagné 3,7 %. Cela comprend 914 342 unités en Chine, soit +5,5 %. A l'inverse, Toyota et Lexus ont dévissé de 17,6 % en Indonésie, redescendant sous la barre des 120 500 unités. Ce qui a été compensé par l'explosion des ventes en Inde (+14,2 %, à 161 328 unités), pays comptant désormais parmi les plus importants pour les deux marques japonaises.

Le bilan est mitigé en Europe. Dans les faits, Toyota-Lexus y a progressé de 3,7 %. Mais le score aurait pu largement être supérieur à 586 828 livraisons si la situation n'avait pas été si mauvaise en France, où Toyota rapporte une chute de 14 %, à moins de 60 400 immatriculations. Forte d'une solide croissance semestrielle, l'Espagne (+13,2 %, à 59 970 unités) a d'ailleurs des chances maintenant de dépasser l'Hexagone sur l'ensemble de l'exercice fiscal du constructeur.

Record de production hors des frontières

Comment parler de Toyota et de la France sans évoquer le registre de la production. Dans le monde, le groupe a construit 4 985 122 voitures des deux marques principales. Comparativement à l'année précédente, le japonais a accéléré les cadences de 6 %. Toutes gammes confondues, au premier semestre, le volume grimpe de 5,7 %, à 5,594 millions de véhicules.

Au Japon, bien plus de 1,585 million de Toyota-Lexus sont tombées des chaînes (+3,4 %). Elles comptent largement dans les 2,007 millions de véhicules produits dans le pays au premier semestre (+6,1 %). Les 383 738 exemplaires de Daihatsu (+27 %) ont tiré les statistiques vers le haut.

Dans le reste du monde, le constructeur automobile a accéléré de 5,5 %, à 3,587 millions de pièces. Toyota et Lexus ont représenté 3 399 500 voitures à la sortie des usines, soit 7,2 % de mieux qu'il y a un an. Jamais le groupe n'avait assemblé autant d'exemplaires hors de ses frontières durant un premier semestre.

Les documents publiés par le groupe souligne qu'un effet de base a joué en Amérique du Nord. L'an passé les usines y avaient rencontré des difficultés, le niveau est donc logiquement remonté de 11,5 % en 2025, à 1,144 million d'unités. En revanche, les sites européens ont globalement ralenti. En raison des chutes en Turquie (-13,3 %, à 96 200 exemplaires) ainsi qu'en France (-4,8 %, à 128 500 unités), la performance s'abîme de 3,7 %, à 381 500 véhicules.