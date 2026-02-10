Thomas Colin succède à Denis Bernier à la tête du groupement des concessionnaires Toyota

À l'occasion de l'assemblée générale du groupement des concessionnaires Toyota, qui s'est tenue le 5 février 2026, Thomas Colin a été élu à la présidence, succédant ainsi à Denis Bernier. Le réseau Lexus intègre aussi l'organisation, comme le territoire monégasque.

Thomas Colin et Denis Bernier à l'issue de l'assemblée générale du groupement des concessionnaires Toyota. ©Toyota

Le 5 février 2026, le groupement des concessionnaires Toyota s'est réuni pour son assemblée générale. Président depuis deux ans, Denis Bernier avait choisi de passer la main.

"Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à Denis Bernier pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat", a salué Florian Aragon, PDG du groupe Toyota France.

"Sous son impulsion, des avancées majeures ont été réalisées, notamment la renégociation du contrat et la mise en place de relations de long terme, constructives et équilibrées avec le constructeur", souligne le groupement dans un communiqué.

Les membres ont élu Thomas Colin à la présidence, ainsi que Nicolas Cheli à la vice-présidence, et Jean-Marie Degenève assurera le rôle de trésorier.

"Je félicite chaleureusement Thomas Colin pour son élection à la présidence du groupement. Nous nous réjouissons de poursuivre avec lui, ainsi qu’avec la nouvelle équipe dirigeante, une collaboration étroite, transparente et tournée vers l’avenir", a encore indiqué Florian Aragon.

De plus, l'organisme a aussi fait évoluer ses statuts en intégrant la marque Lexus et en étendant son périmètre au territoire monégasque. Le groupement a également mis en place un règlement intérieur, une charte éthique et créé un comité des sages.

Ce rassemblement a également permis de discuter avec le constructeur au sujet de l'année qui s'ouvre. Des échanges qui ont notamment porté sur le volume VN visé en 2026 (126 000 unités) mais aussi sur les défis qui touchent le marché du VO ou encore sur l'après-vente et la politique commerciale.

"Le constructeur et son réseau partagent l'ambition de maintenir un niveau de rentabilité parmi les meilleurs de la profession", ajoute Toyota. Pour l'année 2025, la rentabilité moyenne du réseau devrait être de 1,9 %.