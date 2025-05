Stellantis a bouclé une tournée de formation à la revente de voitures électriques

Dans l'optique de positionner sa marque Spoticar comme une référence en matière de conseil sur les voitures électriques d'occasion, Stellantis a organisé un "roadshow" tout au long du mois d'avril 2025. Les concessionnaires de France ont ainsi pu être formés aux techniques commerciales du réseau.

Durant le mois d'avril 2025, les formateurs de Stellantis ont sensibilisé 1 500 concessionnaires français à la revente de voitures électriques d'occasion. ©Stellantis

Stellantis a donné un coup de jus à son réseau Spoticar. Le constructeur a organisé une tournée des concessions labellisées dans le but de dispenser une formation aux équipes spécialisées dans la revente de voitures électriques d'occasion. Une démarche qui s'est étalée sur tout le mois d'avril 2025.

Dans les faits, les formateurs dépêchés par Stellantis ont organisé 23 sessions de cours théoriques qui ont rassemblé plus de 1 500 conseillers commerciaux et responsables attachés au commerce de voitures d'occasion sur l’ensemble du territoire. Le but de la démarche vise à donner les moyens de positionner Spoticar comme une référence du marché en matière de revente de voitures électriques.

Concrètement, ces formations ont insisté sur les bonnes pratiques opérationnelles. Cela comprend des techniques de valorisation du parc électrique et une maîtrise des outils d'analyse de l'état de santé de la batterie ou encore d'un accompagnement client personnalisé.

Mettre l'électrique à la mode

Comme chez tous les autres constructeurs, l'enjeu est grand pour Stellantis et ses concessionnaires. Certes, les ventes de VE d'occasion connaissent une progression de 46 % depuis début 2025 mais, à fin avril, elles ne représentent encore que 56 000 transactions tous canaux confondus, soit à peine 3 % du marché. À ce jour, Spoticar propose quelque 11 000 voitures électriques sur sa plateforme.

La tournée a été réalisée sous le patronage de Stellantis, en collaboration avec la captive financière Stellantis Financial & Services et l'organisme interne de formation Efficar. "Nous voulons être le référent en France, avec l’ambition claire de devenir n° 1 des ventes de véhicules électriques", s'est exprimé par voie de communiqué David Guérin, directeur de Spoticar France. Avant de poursuivre : "Forts de notre réseau, le plus efficace du marché, et experts des solutions de financement, nous visons 20 à 25 % de part de marché sur l’électrique. Notre professionnalisme et la qualité de l’expérience client seront les moteurs de ce succès".