Stefano Solfaroli Camillocci nommé directeur marketing et communication de Lancia

Publié le 4 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Stellantis annonce la nomination de Stefano Solfaroli Camillocci au poste de directeur marketing et communication de Lancia. Il succède ainsi à Charles Fuster, fraîchement nommé directeur de Genesis France.

Stefano Solfaroli Camillocci succède à Charles Fuster au poste de directeur marketing et communication de Lancia. ©Lancia

Depuis le 1er septembre 2025, Stefano Solfaroli Camillocci est le nouveau directeur marketing et communication de Lancia. Placé sous la responsabilité directe de Luca Napolitano, patron du constructeur italien, il remplace Charles Fuster, parti chez Genesis pour piloter l’arrivée de la marque en France. Charles Fuster va piloter l'arrivée de Genesis en France "Lancia fait partie de mon ADN : ma première voiture était une Lancia, et dans mon parcours professionnel, j’ai déjà eu l’honneur de travailler pour cette marque extraordinaire. Aujourd’hui, je rentre chez moi avec beaucoup d’enthousiasme, prêt à contribuer à son renouveau et aux nombreux défis qui l’attendent, du lancement de Lancia Gamma à l’aventure en rallye", a déclaré l’intéressé en réaction à sa nomination. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur automobile, Stefano Solfaroli Camillocci a occupé des postes à responsabilité croissante au sein de FCA et de Stellantis, avec une solide expertise dans les domaines de la vente, du marketing, de l’après-vente et de la gestion de réseau. Tout au long de sa carrière, il a dirigé des équipes internationales dans des environnements complexes et centrés sur le client, supervisant, entre autres, les activités de vente et de marketing après-vente en Europe, le réseau de concessionnaires et le développement de l’activité BtoB sur le marché italien. Le retour de Lancia en rallye : une fausse bonne idée ? "Sa solide expérience managériale, combinée à une connaissance approfondie du marché européen et à une vision stratégique développée dans un contexte multimarque, représente une valeur ajoutée significative pour relever les défis de Lancia en Italie et en Europe", précise la marque dans un communiqué.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet