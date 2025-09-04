Stefano Solfaroli Camillocci nommé directeur marketing et communication de Lancia
Publié le 4 septembre 2025
Depuis le 1er septembre 2025, Stefano Solfaroli Camillocci est le nouveau directeur marketing et communication de Lancia. Placé sous la responsabilité directe de Luca Napolitano, patron du constructeur italien, il remplace Charles Fuster, parti chez Genesis pour piloter l’arrivée de la marque en France.
"Lancia fait partie de mon ADN : ma première voiture était une Lancia, et dans mon parcours professionnel, j’ai déjà eu l’honneur de travailler pour cette marque extraordinaire. Aujourd’hui, je rentre chez moi avec beaucoup d’enthousiasme, prêt à contribuer à son renouveau et aux nombreux défis qui l’attendent, du lancement de Lancia Gamma à l’aventure en rallye", a déclaré l’intéressé en réaction à sa nomination.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur automobile, Stefano Solfaroli Camillocci a occupé des postes à responsabilité croissante au sein de FCA et de Stellantis, avec une solide expertise dans les domaines de la vente, du marketing, de l’après-vente et de la gestion de réseau.
Tout au long de sa carrière, il a dirigé des équipes internationales dans des environnements complexes et centrés sur le client, supervisant, entre autres, les activités de vente et de marketing après-vente en Europe, le réseau de concessionnaires et le développement de l’activité BtoB sur le marché italien.
"Sa solide expérience managériale, combinée à une connaissance approfondie du marché européen et à une vision stratégique développée dans un contexte multimarque, représente une valeur ajoutée significative pour relever les défis de Lancia en Italie et en Europe", précise la marque dans un communiqué.
