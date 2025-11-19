Skoda s'attaque au marché saoudien

Publié le 19 novembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Bien qu'ayant quitté la Chine, Skoda est loin d'avoir fait une croix sur son internationalisation. Au contraire. Le constructeur compte notamment sur l'Inde mais aussi le Moyen-Orient et notamment l'Arabie saoudite, le plus gros marché de la région.

Skoda va pour l'heure ouvrir trois showrooms en Arabie saoudite avec le groupe Samaco Motors. ©Skoda

"L'entrée de Skoda Auto en Arabie saoudite, le plus grand marché du Moyen-Orient, souligne notre engagement à poursuivre notre stratégie d'internationalisation", a indiqué Martin Jahn, en charge des ventes et du marketing, dans un communiqué. Skoda, la nouvelle poule aux œufs d’or de Volkswagen En attendant peut-être un jour de se lancer dans le Dakar et le désert saoudien, la marque tchèque va ouvrir deux showrooms dans le royaume d'ici fin 2025, dans les villes de Djeddah et Al Khobar. En 2026, ce sera à Riyad. Pour tenter de se faire une place sur ce marché, Skoda a choisi le groupe Samaco Motors, membre du groupe Al Nahla, qui représente déjà d'autres marques du groupe Volkswagen depuis 15 ans dans le pays. Samaco Motors, créé en 1978, est le représentant exclusif d'Audi, Volkswagen et Porsche dans le pays mais également, depuis peu, de Bentley et Lamborghini. Skoda, l’éclaircie du groupe Volkswagen en 2024 Skoda, qui vise principalement les jeunes conducteurs et les familles dans les grandes villes d'Arabie saoudite, compte proposer une large gamme de véhicules thermiques comprenant les Slavia, Octavia, Superb, Kushaq, Karoq et Kodiaq. En revanche, au pays du pétrole, aucune trace d'un modèle électrique. Rappelons que Skoda, durant le premier semestre 2025, a fait son entrée sur le marché omanais, a repris ses activités au Qatar et a ouvert deux nouveaux showrooms aux Émirats arabes unis.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet