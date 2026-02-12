Segment B-SUV : l'électrification est en marche

Le segment B‑SUV représente environ 7,5 % du marché BtoB. Si la catégorie est largement dominée par les offres électrifiées, quelques modèles thermiques font encore de la résistance. Pour vous aider à y voir plus clair, Le Journal des Flottes fait le point sur les forces en présence, à travers leurs motorisations, leurs autonomies ou encore leurs prix.

Le Peugeot 2008 est le B-SUV qui a été le plus livré en BtoB en 2025. ©Peugeot

Les best-sellers

Peugeot 2008 : Avec 15 804 immatriculations recensées en 2025, le Peugeot 2008 est de loin la meilleure vente des B‑SUV sur le marché BtoB. Lancé début 2020 et restylé en 2023, le SUV au lion de deuxième génération bénéficie d’une large gamme de motorisations, grâce à sa plateforme multiénergie. Le Peugeot 2008 est ainsi d’abord proposé avec un moteur essence de 100 ch, dont le ticket d’entrée est fixé à 28 050 euros. Il est également disponible en motorisations mild hybrid de 110 et 145 ch, respectivement commercialisées à partir de 31 150 et 31 950 euros. Enfin, l’offre 100 % électrique de 156 ch vient compléter la gamme et permet à l’e‑2008 de parcourir plus de 400 km entre deux recharges. Cependant, la facture grimpe ici à 38 100 euros.

Toyota Yaris Cross : Toyota était l’un des derniers constructeurs généralistes à ne pas disposer d’un B‑SUV au sein de sa gamme, avant le lancement du Yaris Cross en 2021. Quatre ans plus tard, le modèle occupe la deuxième place du segment chez les flottes à fin novembre 2025. Il doit en partie son succès à ses motorisations hybrides de 116 et 130 ch qui se sont écoulées à 7 595 unités en 2025. La première débute à 28 800 euros, tandis que la seconde affiche un ticket d’entrée à 31 600 euros.

Renault Captur : Lancé fin 2019, le Renault Captur a bénéficié d’un restylage au cours de l’année 2024. Il com­plète le podium des meilleures ventes de B‑SUV en BtoB grâce à ses 6 514 unités écoulées. Pour la deuxième génération de son Captur, Renault a fait le choix de mettre en avant sa motorisation full hybrid de 160 ch, qui représente plus de neuf ventes sur dix du modèle. Cette dernière démarre à 30 000 euros. Mais la gamme du Captur a été complétée cette année par une nouvelle offre essence de 115 ch affi­chée à 26 900 euros, tandis que la version de 100 ch qui associe essence et GPL débute, quant à elle, à 26 400 euros.

Les nouveautés

Skoda Epiq : À l’occasion du salon de Munich 2025, Skoda a présenté l’Epiq, un concept de crossover 100 % électrique très proche de la version de série. Cette dernière entrera en production mi‑2026 et reposera sur la plateforme électrique MEB+ per­fectionnée. La même que celle mobilisée pour ses cousins également présentés à Munich, à savoir les Volkswagen ID. Cross Concept et ID. Polo, ainsi que la Cupra Raval. Pour son futur crossover 100 % électrique, Skoda avance un prix de départ de 25 000 euros et une autonomie d’environ 425 km.

Kia EV2 : Le Kia EV2 a été dévoilé début janvier lors du salon de Bruxelles, en Belgique. Il arrivera prochainement dans les concessions en France. Ce petit SUV urbain 100 % électrique repose sur la même plateforme que les EV3 et EV4. L’EV2 sera disponible avec deux tailles de batterie, 42,2 et 61 kWh. De quoi parcourir respectivement jusqu’à 317 et 447 km entre deux recharges complètes. Produit en Europe, il va logiquement bénéficier de l'écoscore.

Les outsiders

Ford Puma : Best‑seller français de Ford, le Puma comptabilise 3 197 immatriculations sur le marché des flottes en 2025. Arrivée au cours de l’année, sa version 100 % électrique, baptisée Puma Gen‑E, embarque un moteur de 168 ch et peut réaliser jusqu’à 376 km en cycle mixte WLTP. Le ticket d’entrée est fixé à 33 990 euros et atteint 38 990 euros pour le haut du panier. Les motorisations mild hybrid de 125 et 155 ch, respectivement proposées à partir de 27 490 et 30 590 euros, peuvent être une alternative pour ceux qui ne veulent pas s’orienter vers le tout électrique.

Dacia Duster : Très apprécié des particuliers, le Dacia Duster se vend aussi très bien chez les professionnels. La preuve, le B‑SUV s’est écoulé à 2 691 exemplaires sur les canaux BtoB en 2025. L’entrée de gamme du modèle concerne la motorisation de 100 ch qui associe essence et GPL, permettant au véhicule d’être vendu sous la barre des 20 000 euros. Mais le Dacia Duster est aussi disponible en motorisations électrifiées. D’abord dans une version microhybride de 140 ch affichée à 24 000 euros, quand le SUV full hybrid de 155 ch est facturé à partir de 26 900 euros. Enfin, avec ses tarifs qui débutent à 28 800 euros, la version essence/GPL hybride en transmission intégrale constitue le haut du panier.