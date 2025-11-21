Renault temporise le développement de son réseau de bornes rapides

Renault compte freiner le déploiement de ses bornes rapides en Europe, invoquant la faible demande en véhicules électriques et le coût des infrastructures. La France restera le cœur du dispositif, avec une montée à 95 stations prévues d’ici 2026.

Le groupe Renault freine le déploiement de son réseau de recharge rapide en Europe. ©Mobilize

Renault fait pédale douce sur la recharge. Le groupe compte freiner le déploiement de son réseau de recharge rapide en Europe. Il met en avant les investissements conséquents que ces dernières impliquent et le faible dynamisme du marché de l’électrique. "Dans un contexte d'ajustement de l'allocation de capital du groupe et dans une dynamique du marché de l'électrique contrastée en Europe, Mobilize a prévu d'adapter le plan de déploiement de son réseau de stations de charge", explique le groupe dans une déclaration confirmant une information des Échos.

En mars 2025, le groupe Renault déclarait avoir pour objectif 650 stations d'ici fin 2028 en Europe, notamment en France, en Belgique, en Espagne et en Italie. L'objectif pour la France n'avait pas été communiqué. Tout en annonçant ce coup de frein, le constructeur ne donne pas de nouvel objectif chiffré à horizon 2028. Il dit vouloir "se concentrer sur la valorisation du réseau existant en France, qui compte plus de 60 stations opérationnelles" et qui devrait s'élever à 95 stations d'ici fin 2026.

Un ralentissement et non un arrêt

En France, ces bornes de recharge rapide (en 15 ou 20 minutes) se trouvent en grande majorité sur le foncier de concessions Renault situées à quelques minutes des grands axes routiers (ou pour quelques-unes d'entre elles sur des parkings d'hôtel). Elles sont au nombre de 61 en cette fin novembre 2025 et devraient être 67 en fin d'année. L'infrastructure de bornes de recharge rapide nécessite des investissements lourds et le nombre de recharges par station est inférieur aux attentes.

Il s'agit donc, pour Renault, de ralentir le rythme de ce déploiement, mais il n'est pas question de l'arrêter ou de vendre cette infrastructure, indique-t-on chez le constructeur. "Les solutions de recharge, incluant les stations de charge rapide Mobilize Fast Charge, restent une priorité pour Renault Group, au service de l'expérience client et des ventes de véhicules électriques", souligne le groupe.

Concernant l'Italie, Mobilize a investi en janvier dans un réseau de bornes de recharge situées sur les autoroutes en prenant une participation dans Fr

Mobilize "continue d'étoffer le réseau existant de plus de 100 stations sur les autoroutes (italiennes) avec de nouvelles stations hors autoroutes, à un rythme adapté", indique la filiale de Renault le vendredi 21 novembre. Pour l'Espagne et la Belgique, le déploiement n'avait pas commencé en 2025. (Avec AFP)