Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Renault temporise le développement de son réseau de bornes rapides

Publié le 21 novembre 2025

Par Jean-Baptiste Kapela
3 min de lecture
Renault compte freiner le déploiement de ses bornes rapides en Europe, invoquant la faible demande en véhicules électriques et le coût des infrastructures. La France restera le cœur du dispositif, avec une montée à 95 stations prévues d’ici 2026.
Mobilize Renault borne de recharge
Le groupe Renault freine le déploiement de son réseau de recharge rapide en Europe. ©Mobilize

Renault fait pédale douce sur la recharge. Le groupe compte freiner le déploiement de son réseau de recharge rapide en Europe. Il met en avant les investissements conséquents que ces dernières impliquent et le faible dynamisme du marché de l’électrique. "Dans un contexte d'ajustement de l'allocation de capital du groupe et dans une dynamique du marché de l'électrique contrastée en Europe, Mobilize a prévu d'adapter le plan de déploiement de son réseau de stations de charge", explique le groupe dans une déclaration confirmant une information des Échos.

 

En mars 2025, le groupe Renault déclarait avoir pour objectif 650 stations d'ici fin 2028 en Europe, notamment en France, en Belgique, en Espagne et en Italie. L'objectif pour la France n'avait pas été communiqué. Tout en annonçant ce coup de frein, le constructeur ne donne pas de nouvel objectif chiffré à horizon 2028. Il dit vouloir "se concentrer sur la valorisation du réseau existant en France, qui compte plus de 60 stations opérationnelles" et qui devrait s'élever à 95 stations d'ici fin 2026.

 

Un ralentissement et non un arrêt 

 

En France, ces bornes de recharge rapide (en 15 ou 20 minutes) se trouvent en grande majorité sur le foncier de concessions Renault situées à quelques minutes des grands axes routiers (ou pour quelques-unes d'entre elles sur des parkings d'hôtel). Elles sont au nombre de 61 en cette fin novembre 2025 et devraient être 67 en fin d'année. L'infrastructure de bornes de recharge rapide nécessite des investissements lourds et le nombre de recharges par station est inférieur aux attentes. 

 

Il s'agit donc, pour Renault, de ralentir le rythme de ce déploiement, mais il n'est pas question de l'arrêter ou de vendre cette infrastructure, indique-t-on chez le constructeur. "Les solutions de recharge, incluant les stations de charge rapide Mobilize Fast Charge, restent une priorité pour Renault Group, au service de l'expérience client et des ventes de véhicules électriques", souligne le groupe. 

 

Mobilize s’allie à Zeplug pour simplifier la recharge en copropriété

 

Concernant l'Italie, Mobilize a investi en janvier dans un réseau de bornes de recharge situées sur les autoroutes en prenant une participation dans Fr

 

Mobilize "continue d'étoffer le réseau existant de plus de 100 stations sur les autoroutes (italiennes) avec de nouvelles stations hors autoroutes, à un rythme adapté", indique la filiale de Renault le vendredi 21 novembre. Pour l'Espagne et la Belgique, le déploiement n'avait pas commencé en 2025. (Avec AFP)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Guillaume Sicard, Renault France : "Notre offre de véhicules nous permet de conserver un bon niveau de rentabilité"

Guillaume Sicard, Renault France : "Notre offre de véhicules nous permet de conserver un bon niveau de rentabilité"

Renault et Dacia réélues service client de l’année avec une note record

Renault et Dacia réélues service client de l’année avec une note record

Essai Renault Clio : la citadine en rupture pour asseoir sa suprématie

Essai Renault Clio : la citadine en rupture pour asseoir sa suprématie

Renault Geely do Brasil déjà à l'offensive

Renault Geely do Brasil déjà à l'offensive

Moteur EA7 : Renault pourrait évincer Valeo au profit d'un équipementier chinois

Moteur EA7 : Renault pourrait évincer Valeo au profit d'un équipementier chinois

Renault dévoile le nouveau Trafic électrique et donne rendez-vous fin 2026

Renault dévoile le nouveau Trafic électrique et donne rendez-vous fin 2026

Laisser un commentaire

cross-circle