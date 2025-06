Renault investit dans des robots

En prenant une part minoritaire dans le capital de Wandercraft, Renault veut faire entrer des exosquelettes et des robots dans ses usines. Les partenaires comptent développer une nouvelle génération de machines pour améliorer la production et les conditions de travail.

Renault et Wandercraft veulent développer une nouvelle génération de robots de la famille Calvin. Ici un Calvin-40. ©Wandercraft

Wandercraft, entreprise française spécialisée dans la fabrication d'exosquelettes pour les personnes à mobilité réduite, va développer son activité industrielle. Et notamment dans les usines Renault.

Pour cela, le constructeur a pris une participation minoritaire dans le capital de Wandercraft, mais a aussi signé un partenariat commercial pour développer une nouvelle génération de robots.

Des robots adaptés aux usages de l’industrie automobile

Cette dernière, baptisée Calvin, "permettra à Renault Group de soulager ses opérateurs des tâches pénibles et peu ergonomiques, tout en réduisant le temps de production et en gagnant ainsi en productivité", est-il expliqué dans un communiqué.

Ce partenariat "permettra d'accélérer l'automatisation et de développer des robots adaptés à nos usages industriels automobiles spécifiques, nous permettant ainsi de dédier nos équipes à des activités à plus forte valeur ajoutée et de soulager les opérateurs des tâches pénibles et peu ergonomiques", indique Thierry Charvet, directeur industriel et qualité du groupe Renault.

Il faut également noter que, dans un souci d'optimiser ses diverses productions, Renault est également très avancé dans la numérisation de ses usines.