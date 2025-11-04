Renault fait le voyage à Epoqu'Auto Lyon

Pour la 46e édition du salon Epoqu'Auto à Lyon, Renault va mettre à l'honneur de nombreux modèles de sa collection. L'occasion de fêter les 60 ans des R16 et R10, mais aussi le demi-siècle de la R30.

Renault sera présent au salon Epoq'Auto du 7 au 9 novembre 2025, à Lyon (69). ©Renault/DPPI Media

En attendant son nouvel écrin, sur le site de Flins (78), le patrimoine Renault fait toujours voyager sa collection. Ainsi, du 7 au 9 novembre 2025, des modèles feront étape à la 46e édition d'Epoq'Auto à Lyon (69).

L'occasion de fêter de nombreux anniversaires mais aussi de valoriser le présent en regardant dans le rétro. Alors que la Clio 6 est dans les starting-blocks, Renault revient sur l'histoire, notamment sportive, de la citadine en présentant une groupe A de 1991, une Super 1600 de 2004 ou encore une Cup de 2007. Une Clio V6 de 2000 mais aussi une Clio de première génération seront aussi exposées.

La famille R5 sera aussi mise à l'honneur avec la R5 Maxi Turbo de Julien Saunier, engagée au dernier Tour de Corse historique, qui répondra à une R5 Turbo 3E.

Mais Epoq'Auto sera aussi et surtout l'occasion de fêter les 60 ans de la R16 et de la R10 ainsi que les 50 ans de la R30.

La R16 a marqué son temps avec son hayon et a même été élue Voiture de l'année 1966 en Europe, la première Renault à décrocher ce titre. Pour célébrer sa berline, Renault a sorti de sa collection des projets rarement exposés. Les visiteurs pourront notamment découvrir les projets 114, 115 ainsi qu'une R16 coupé-cabriolet. Le constructeur avait même réfléchi à une R16 à destination du marché nord-américain.

Bien qu'elle soit née la même année que la R16, la R10 est un témoin du passé, car elle est finalement la dernière évolution de l'automobile de l'après-guerre avec son moteur arrière. Un sillon tracé, notamment chez Renault, par la 4CV ou la R8. La R10 sera produite jusqu'en 1971.

Dix ans après les R16 et R10, Renault imaginait son nouveau haut de gamme : la R30. Apparue en 1975, et indissociable de la R20, la berline cinq portes cachait notamment le V6 PRV sous son capot.

Enfin, en bonus, Renault exposera la barquette Vernet Pairard, dont la restauration intégrale vient d'être achevée par les hommes du patrimoine Renault.