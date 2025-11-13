Renault : ce que prévoit le nouveau plan stratégique 2026

Renault commence à dévoiler les grandes lignes de son prochain plan stratégique, attendu pour le premier trimestre 2026. Lors de la présentation de la nouvelle Twingo, le 6 novembre 2025, François Provost, directeur général du groupe, a annoncé que ce futur cap reposera sur un principe directeur clair : concevoir le produit à partir du client, tout en renforçant la discipline basée sur la valeur plutôt que sur le volume, qui caractérisait déjà la stratégie engagée par le plan Renaulution.

"Notre organisation et notre agilité sont des points forts pour nous adapter au contexte de marché", souligne-t-il. Là où Renaulution avait recentré Renault sur l’Europe, le nouveau plan devra prolonger cette dynamique tout en élargissant son horizon.

La trajectoire de l'électrique est confirmée

Renault ne compte pas dévier de sa stratégie électrique. "L’électrique est bon pour le client et il n’est pas question de revenir au thermique. Le problème n’est pas la motorisation mais son prix", affirme François Provost. Le constructeur poursuivra donc son offensive sur le 100 % électrique, tout en travaillant sur la compétitivité des coûts.

Le constructeur consolide également ses positions sur les segments A, B et B+, avec notamment le lancement prochain de la nouvelle Twingo, et pose désormais ses ambitions sur le segment C, clé pour sa montée en gamme. Le groupe veut aussi poursuivre sa progression en Europe du Nord, un marché où ses marges peuvent s’améliorer.

L’Inde et l’Amérique du Sud, les nouveaux moteurs de croissance

Le plan stratégique fera une place centrale à l’international, avec deux zones prioritaires. L’Inde, qui représentera "50 % de la croissance mondiale du marché automobile" dans les prochaines années et l’Amérique du Sud, appelée à compter pour 20 à 30 % de cette croissance.

"Nous avons une usine (à Chennai) et un réseau en Inde. Nous allons mettre le paquet dans le prochain plan", a déclaré François Provost. En Amérique du Sud, où les constructeurs chinois gagnent du terrain, Renault veut s’appuyer sur la prise de participation de Geely dans Renault do Brasil. "Nous devenons chinois au Brésil", glisse-t-il, assumant ce levier stratégique pour gagner en compétitivité.

Excellence opérationnelle : la contre-offensive face aux constructeurs chinois

Le deuxième pilier du futur plan sera l’excellence opérationnelle, notamment dans le développement produit. François Provost reconnaît que les marques chinoises ont pris une longueur d’avance en matière de rapidité de conception. Renault, d'ailleurs, est allé apprendre directement en Chine, via la cellule ACDC de Shanghai, qui a permis de développer la prochaine Twingo en moins de 20 mois.

Pour autant, le directeur général du groupe insiste : l’ambition n’est pas de délocaliser le développement. Les futurs projets seront conçus au Technocentre, avec des fournisseurs européens. La prochaine Twingo intégrera toutefois 45 % de pièces d’équipementiers chinois, un choix pragmatique dans la course à la compétitivité.

Au-delà des produits, Renault prépare une transformation profonde de son organisation. "Nos ingénieurs sont de très haute qualité, mais ils travaillent de la même manière depuis 20 ans", observe François Provost. Sous la direction de Philippe Brunet, des groupes de travail ont été mis en place pour unifier la R&D. La nouvelle organisation de l’ingénierie doit être opérationnelle au 1er janvier 2026, en même temps que le lancement du plan.

Un Renault plus autonome, mais pas sans partenaires

Le groupe veut être fort seul, sans dépendre d’un autre constructeur pour assurer son avenir. Pour autant, il continuera de s’appuyer sur des partenariats "qui renforcent", à l’image de Horse, la coentreprise créée notamment avec Geely. Devenue la plus grande usine de moteurs au monde, elle offre à Renault un accès élargi aux technologies thermiques et hybrides, tout en sécurisant sa chaîne d’approvisionnement.

Enfin, 2026 sera aussi l’année d’un examen global du portefeuille d’activités du groupe. François Provost annonce une revue lucide, incluant Mobilize, afin de vérifier la pertinence et la performance de chaque entité au regard du nouveau cap stratégique.