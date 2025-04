R5 Turbo 3E : Renault dévoile le prix de sa bombinette électrique

Renault ouvre les réservations de sa R5 Turbo 3E. Pour vous offrir l’un des 1 980 exemplaires, il faudra donc débourser un minimum de 155 000 euros, hors options. Les premières livraisons de cette voiture électrique hors du commun de 540 ch interviendront en 2027.

Les premières livraisons de la Renault 5 Turbo 3E sont attendues pour le printemps 2027. ©Renault

Qui pourra s’offrir une Renault 5 Turbo 3E ? Pas grand monde me répondrez-vous puisque que cette digne héritière de la R5 Turbo ne sera produite qu’à 1 980 exemplaires. De quoi en faire déjà un collector ! Mais la future bombinette électrique de Renault sera aussi exclusive de par son prix...

Déjà disponible à la commande, la R5 Turbo 3E est en effet proposée à partir de 155 000 euros, hors options. Un prix de lancement conseillé prévisionnel qui est néanmoins réservé aux 500 premiers clients de la voiture. Si vous souhaitez en faire partie, il faudra en revanche s’acquitter de la somme de 50 000 euros, correspondant au prix du bon de commande, mais aussi, à titre indicatif, au tarif de la plus chère des Alpine A290.

Les plus chanceux seront donc invités à se rendre chez un concessionnaire Renault et pourront également, à ce moment-là, choisir s’il le souhaite, le numéro de leur future voiture (option payante). Dans un second temps, au début de l’année 2026, les clients de la R5 Turbo 3E seront recontactés par leur concessionnaire pour le début de la phase de personnalisation. Les premières livraisons sont quant à elle prévues dans le courant de l’année 2027.

Un prix mais aussi des performances de supercar

Développée sur une plateforme inédite, la R5 Turbo 3E affiche des performances proches d'une supercar. Elle devrait développer en effet 540 ch grâce à deux moteurs électriques déroulant chacun 272 ch (200 kW). Mais il s'agira de moteurs intégrés dans les roues arrière pour le plus grand bénéfice du comportement et de l’efficacité. Le couple s'annonce gargantuesque avec 4 800 Nm.

Cette R5 pas comme les autres embarquera une batterie NMC de 70 kWh lui permettant d'afficher une autonomie théorique d'environ 400 km. Mais l'auto étant plutôt taillée pour la performance, les ingénieurs ont surtout travaillé sur la décharge/recharge et l'exploitation maximale dans le cadre d'une utilisation intensive.

Ainsi, l'architecture en 800 V va permettre d'accepter une puissance de charge de 350 kW. De quoi passer de 15 à 80 % en 15 minutes. Utile pour une journée sur circuit. Le modèle a par ailleurs un chargeur embarqué de 11 kW.

La vitesse de pointe de la R5 Turbo 3E devrait ainsi atteindre 270 km/h et le 0 à 100 km/h devrait être abattu en moins de 3,5 s. La chasse aux kilos est le leitmotiv des ingénieurs qui visent 1 400 kg, avec une répartition des masses de 47/53. Aluminium, carbone et composites sont au programme. De quoi afficher un rapport poids-puissance de 2,7 kg/ch.