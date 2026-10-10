Quelles seront les futures évolutions des Renault 4 et 5 d’ici à 2029 ?

Depuis son lancement en octobre 2024, la R5 rencontre un vif succès en Europe (dans le top 3 des ventes électriques en août 2026) et l’usine de Douai (59) tourne à plein régime. Néanmoins, Renault travaille en coulisses sur des évolutions pour son best-seller électrique. En septembre 2026, Renault a déjà annoncé une légère amélioration de l’autonomie grâce notamment à des rétroviseurs plus aérodynamiques et à une optimisation de la gestion électronique.

Un moteur chinois plus rentable

Commercialisée dans certains pays européens (France, Espagne, Italie…), la version d’entrée de gamme Five bénéficie d’évolutions plus importantes. Le moteur Renault 6AK de 95 ch est remplacé par une machine électrique de 110 ch conçue par le fabricant chinois Shanghai e-Drive (qui fournit aussi le moteur de 80 ch de la Twingo). Renault a substitué la batterie NMC de 40 kWh (d’origine AESC) par une batterie LFP cell to pack de 36,5 kWh (LG). Pour Renault, l’objectif principal de ces modifications est de baisser les coûts de fabrication de la R5 et d’améliorer la marge qui est faible (environ 300 euros) sur la Five. Le seul changement de chimie permet, selon nos informations, un gain de 30 % (une vingtaine d’euros par kWh), sans compter celui induit par l’architecture cell to pack qui supprime les différents modules dans le pack batterie.

En 2027, les versions actuelles Autonomie Urbaine (120 ch-40 kWh) bénéficieront de ce nouveau moteur de 110 ch qui sera produit en France dans l’usine de Cléon (76) dans le courant de l’année. La batterie NMC de 40 kWh sera remplacée par une batterie LFP de 44 kWh. L’autonomie passera de 315 km à environ 390 km grâce au meilleur rendement du moteur qui utilise la technologie synchrone à aimant permanent différente de celle de Renault (synchrone à excitation externe par induction) dépourvue d’aimants.

500 km d’autonomie pour la citadine électrique

Quant à la version Autonomie Comfort (150 ch-52 kWh), elle sera équipée du nouveau moteur Renault 6AK Evo revu en profondeur (nouveaux inverter, stator hairpin, arbre et rotor). Une nouvelle batterie LFP cell to pack de 56 kWh se substituera à la NMC de 52 kWh avec à la clé une autonomie qui passera de 430 à 500 km. Ainsi, la R5 sera l’une des meilleures du marché et reprendra l’avantage face à la nouvelle Volkswagen ID. Polo (453 km avec la batterie de 52 kWh) et la nouvelle Peugeot e-208 qui sortira en septembre 2027 (jusqu’à 450 km, selon nos sources).

Du nouveau aussi pour la Renault 4

À l’inverse de la R5, la Renault 4 ne rencontre pas le même succès (8 000 unités en France au cumul de l'année 2026), pénalisée par une autonomie un peu juste. Ce n’est pas l’arrivée à partir du mois d’octobre de nouveaux rétroviseurs qui changera la donne : la version Autonomie Urbaine passe de 308 à 310 km d’autonomie et l’Autonomie Comfort de 409 à 415 km. En revanche, la nouvelle finition de base, Jogging, permettra de baisser le ticket d’entrée. Commercialisée fin 2026, elle partagera ses attributs techniques avec la R5 Five, à savoir le moteur de 110 ch et la batterie LFP de 37 kWh (305 km d’autonomie).

Courant 2027, ce moteur de 110 ch associé à une nouvelle batterie LFP de 44 kWh sera généralisé sur la version Autonomie Urbaine (actuellement 120 ch et 40 kWh). La R4 Autonomie Comfort (150 ch-50 kWh) gagnera en polyvalence car son autonomie grimpera aux alentours de 480 km grâce au moteur 6AK Evo et à la batterie LFP de 56 kWh.

La R4 4x4 est validée pour 2028

Dévoilé en 2025, le concept car R4 Savane 4x4 verra bien le jour puisqu’il a reçu récemment le feu vert de la direction de Renault. Cette version à quatre roues motrices sera lancée en 2028, selon nos sources, avec une garde au sol rehaussée de 15 mm et une seconde machine électrique implantée sur le train arrière. Cette dernière sera dérivée de l'e-axle 48 V (fourni par l’équipementier français Valeo), et qui équipe déjà les Dacia Duster, Bigster et Striker Hybrid 4x4. Il se distinguera par une puissance supérieure (60 ch) et un convertisseur DC-DC 400 V. Les deux moteurs de la Renault 4 Savane 4x4 délivreront une puissance cumulée d’environ 210 ch. Il y a de grandes chances que cette version soit aussi disponible courant 2028 sur le modèle du cousin de la R4 conçu pour Ford.

Dernière indiscrétion, les Renault 4 et 5 accueilleront des évolutions esthétiques en 2029 dans le cadre de leur "restylage mi-vie" qui occupe actuellement le nouveau patron du design, Alexandre Malval.