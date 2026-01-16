Prévisions 2026 : les utilitaires vont porter la production française

Publié le 16 janvier 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ < 1 min de lecture

La production française de VP et VUL en 2026 devrait progresser de 1,6 % avec environ 1,526 million d'unités fabriquées dans l'Hexagone. Si celle des VP reste relativement stable (+1 %), le nombre d'utilitaires prenant vie sur le territoire augmenterait de 2,5 %.

La production française de VP devrait progresser de 1 % en 2026, à 956 000 unités. ©Renault

Après une année 2025 où la production française devrait franchir le cap des 1,5 million de modèles (VP et VUL) produits, l'exercice 2026 s'annonce, selon le cabinet Inovev, légèrement plus porteur. En effet, la production hexagonale devrait atteindre 1,526 million d'unités, soit afficher une croissance de 1,6 %. Contrairement à l'année dernière où le VP avait tiré la croissance, cette fois-ci ce sera le VUL. Le cabinet Inovev estime que 956 000 VP seront produits en 2026 dans l'Hexagone, représentant une croissance de 1 %. Le VUL, avec 570 000 unités attendues en bout de chaînes, afficherait une croissance de 2,5 %. Bienvenue en Turquie, l'autre pays de la Clio En élargissant le spectre à l'Europe et même aux pays producteurs hors UE, mais qui alimentent l'Europe (comme la Turquie et le Maroc), la production de cette zone élargie devrait croître de 3,4 % selon Inovev et ainsi atteindre 16,4 millions d'unités. Dans ce total, les VP atteindraient 13,9 millions, en croissance de 3 %, alors que les VUL seraient une nouvelle fois la locomotive avec 6 % de mieux et 2,5 millions d'unités.

