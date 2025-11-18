Bienvenue en Turquie, l'autre pays de la Clio

À Bursa (Turquie), l’usine Oyak de Renault s’affirme comme l’un des centres industriels stratégiques du constructeur. Unique site de fabrication de la Clio 6, elle confirme son rôle croissant dans l’industrialisation et l’exportation des modèles du groupe, au cœur d’un écosystème automobile local en pleine montée en puissance.

À Bursa, la Clio 6 est plus qu’un nouveau modèle : elle symbolise la montée en puissance industrielle de la Turquie et la place stratégique qu’occupe désormais le pays dans l’organisation mondiale de Renault. ©JA

De jour comme de nuit, le complexe industriel Oyak de Renault tourne à cadence élevée. Toutes les 56 secondes, un véhicule sort des lignes d’un site devenu l’un des plus stratégiques du groupe tricolore. Depuis septembre 2024, Bursa a, en effet, pris en charge l’industrialisation complète de la prochaine Clio. Le centre R&D local a piloté le développement dès la phase "concept freeze". "Le dernier modèle entièrement développé et industrialisé à Bursa est la Clio 6, dont la production a démarré en septembre", confirme Lionel Jaillet, CEO de Renault Oyak.

Dans les ateliers, l’automatisation est omniprésente. L’emboutissage affiche près de 700 coups par heure, avec un changement d’outillage en trois minutes. Toutes les données sont transmises en temps réel au data center de Flins. "Ce système permet une intervention préventive avant qu’une panne ne se produise", souligne le directeur général du site, Altan Murat Taşdelen.

La montée en digitalisation s’étend à l’assemblage final, où cohabitent Clio 5, Clio 6 et Duster sur une même ligne. Le contrôle qualité fait appel à l’IA : plus de 720 millions de points de données sont analysés chaque jour. Le mot d’ordre du site tient en deux principes, répétés par Altan Murat Taşdelen : "Sıfır kaza, sıfır hata" (zéro accident et zéro défaut, NDLR).

Un pilier du dispositif industriel de Renault

Bursa occupe désormais une place centrale dans la carte industrielle mondiale de Renault. En 2024, l’usine a produit près de 287 000 véhicules, avec une capacité de 390 000 unités par an. Il faut dire que la Clio reste un pilier commercial du groupe avec 17 millions de modèles vendus depuis 1990. La Turquie, troisième marché mondial de Renault, demeure l’un de ses bastions, avec environ 10 % de parts de marché.

Un statut que le constructeur doit à son alliance historique avec Oyak, nouée en 1969. La coentreprise a fait émerger un campus complet : R&D, supply chain, production moteurs (Oyak Horse) et services internes. Preuve de son poids croissant dans le dispositif industriel : Renault va y investir 400 millions d’euros dans le cadre de son "International Game Plan". Quatre nouveaux modèles y seront produits, dont la Clio 6, le Duster, le Boréal et un modèle encore confidentiel.

"70 % de notre production est exportée. L’objectif est de renforcer notre rôle de hub industriel vers l’Europe et au-delà", précise Lionel Jaillet.

Une filière turque en pleine accélération

La réussite de Bursa s’appuie sur un tissu automobile local dense. Parmi ses équipementiers partenaires, l’usine Faurecia d’Orhangazi fournit les planches de bord et consoles centrales de la Clio 6. Le site, équipé de 29 presses plastiques, produit des pièces qui intègrent jusqu’à 40 % de matières recyclées. Les procédés – injection, slush PVC, laser grainé, thermoformage – illustrent la montée en gamme de l’industrie.

Les flux logistiques sont calibrés pour le "just in time". Cette coordination illustre, selon Altan Murat Taşdelen, "une synchronisation quotidienne indispensable à la qualité et à la cadence".

À l’échelle du pays, la filière automobile turque a changé de dimension depuis quelques années. L’OIB, l’association des exportateurs automobiles, recense plus de 9 500 membres pour une activité estimée à 37,2 milliards de dollars en 2024 (dont 80 % vers l’Europe). La France représente le deuxième marché des membres de l’OIB, derrière l’Allemagne, avec un volume d’affaires de 4,3 milliards de dollars.

Une relation que la filière turque entend consolider à terme malgré l’émergence ces dernières années de l’industrie chinoise. "En Europe, la Chine est devenue le premier fournisseur de voitures neuves, devant la Turquie qui a longtemps occupé la première place. Mais nous restons le numéro 2 et continuons de gagner des parts de marché sur certains segments. […] Notre objectif est de rester un partenaire industriel durable de l’Europe, y compris sur les nouvelles technologies", conclut Baran Çelik, président de l’OIB.

