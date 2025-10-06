Nouvelle alerte sur les résultats d'Aston Martin

Le constructeur britannique a lancé une nouvelle alerte sur ses résultats financiers. Aston Martin prévient que ses ventes seront en baisse et que son résultat opérationnel sera inférieur aux attentes au troisième trimestre 2025.

L'année 2025 s'annonce difficile pour Aston Martin. ©Aston Martin

Avant même la présentation de ses résultats du troisième trimestre 2025, le 29 octobre prochain, Aston Martin prévient qu'ils ne seront pas bons.

Le constructeur indique déjà que les ventes seront en baisse et que son résultat opérationnel ajusté sera inférieur aux attentes. Il avait déjà baissé ses prévisions de résultat annuel en juillet dernier.

Durant le premier semestre 2025, Aston Martin a livré 1 922 véhicules, soit une baisse de 4 %. Le chiffre d'affaires sur la période a plongé de 25 %, à 454 millions de livres, et l'Ebitda ajusté a reculé de 22 %, pour représenter une perte de 122 millions de livres.

"L'environnement macroéconomique mondial auquel le secteur est confronté demeure difficile", relève Aston Martin dans un communiqué, citant d'abord "les incertitudes liées à l'impact économique des droits de douane américains" et de "la mise en œuvre du quota" de voitures britanniques bénéficiant d'une taxe américaine réduite.

Le constructeur britannique précise qu'il est aussi impacté par "des changements des taxes chinoises sur les voitures de luxe" et des "risques accrus de pressions sur les chaînes d'approvisionnement" en raison de la cyberattaque qui paralyse depuis début septembre son compatriote Jaguar Land Rover.

En avril et mai dernier, Aston Martin avait temporairement limité ses exportations aux États-Unis.

Depuis, un accord a été conclu entre Londres et Washington réduisant les droits de douane pour les automobiles britanniques de 27,5 % à 10 %, mais seulement dans la limite d'un quota de 100 000 véhicules par an.