Aston Martin n'y arrive toujours pas

Publié le 27 février 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Le constructeur britannique vient de dévoiler une perte nette de plus de 560 millions d'euros pour l'exercice 2025. Pour tenter de sortir de l'ornière, Aston Martin a également annoncé une réduction de 20 % de ses effectifs, soit la suppression de 600 postes.
aston martin
Aston Martin va supprimer 600 postes, soit 20 % de son effectif qui compte 3 000 personnes. ©Aston Martin

Aston Martin va-t-il un jour se relever ? Et pas seulement en Formule 1. Les années passent et finalement le constructeur britannique n'arrive pas à sortir de l'ornière.

 

A l'occasion de l'annonce de ses résultats financiers 2025, Aston Martin a dévoilé un plan pour réduire encore son personnel. Cela concerne environ 600 personnes sur les quelque 3 000 salariés de l'entreprise.

 

Un an après avoir déjà annoncé, dans un précédent plan, se séparer de 5 % des salariés, "nous avons dû prendre, fin 2025, la difficile décision de mettre en œuvre de nouveaux changements. Ce dernier programme entraînera le départ de jusqu'à 20 %" des collaborateurs de l'entreprise, a annoncé le directeur général Adrian Hallmark dans un communiqué.

 

Un chiffre d'affaires en baisse de 21 %

 

Aston Martin, qui avait déjà annoncé en octobre 2025 une réduction de son plan d'investissement sur 5 ans, passé de 2 milliards à 1,7 milliard de livres, a vu l'an dernier le nombre de voitures vendues reculer de 10 %, à 5 448 véhicules.

 

Son chiffre d'affaires a fondu de 21 % à 1,26 milliard de livres (1,4 milliard d'euros) et sa perte nette atteint 493,2 millions de livres (566 millions d'euros). Avec les nouvelles suppressions de postes, le constructeur espère économiser 40 millions de livres.

 

Adrian Hallmark quitte Bentley pour diriger Aston Martin

 

Au-delà des facteurs extérieurs, "en regardant sous le capot, on découvre des problèmes internes qui compliquent le redressement pour Aston Martin", selon Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown.

 

En particulier, "les retards de production ont pénalisé les performances", poursuit l'analyste. "Pour tenter d'endiguer l'hémorragie financière, le groupe a vendu une poignée d'actifs afin de renforcer son bilan" et prend désormais "un tournant plus radical".

 

Mais "réduire les effectifs de manière aussi drastique rend une montée en puissance significative des volumes difficile à atteindre, et la route reste semée d'embûches pour Aston Martin", prévient-il.

 

Grâce aux mesures prises, le directeur général d'Aston Martin espère cependant une "amélioration significative" des performances financières cette année. (avec AFP)

