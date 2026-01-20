CVthèque Mécaniciens "chasse" les spécialistes de la réparation pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre

C2LD Consulting (ex-VO Info) se réinvente en lançant sa nouvelle plateforme. CVthèque Mécaniciens compte aider les responsables d'ateliers à recruter de la main-d'œuvre qualifiée parmi les techniciens localisés à proximité de chez eux.

Christopher Lafont, fondateur et dirigeant de CVthèque Mécaniciens, plateforme pilotée par C2LD Consulting. ©C2LD Consulting

Le lancement de la plateforme CVthèque Mécaniciens en 2025 découle du constat que les bons techniciens sont de plus en plus rares à trouver parmi les candidats au recrutement. "Les bons mécaniciens et carrossiers n’ont plus vraiment besoin de candidater sur les sites emploi pour trouver du travail", observe Christopher Lafont, son fondateur.

Plateforme de "chasse aux candidats"

Également créateur de Mecajob, Emploiauto et Carrosseriejob au sein de son entreprise VO Info, le dirigeant a donc changé de stratégie. "Nous avions de moins en moins de candidatures de qualité malgré le très bon référencement et les 13 ans d’ancienneté de Mecajob par exemple", explique-t-il. Ce spécialiste des outils logiciels dédiés à l'automobile a donc cédé cette plateforme à un repreneur et muté sa structure, désormais baptisée C2LD Consulting. Il en a ensuite lancé une nouvelle, orientée sur la "chasse aux candidats" plutôt qu'à l'intermédiation entre réparateurs et demandeurs d'emplois.

Ainsi, CVthèque repose sur un système de recherche en ligne multicanale : CV sur les sites d'offre d'emplois, réseaux sociaux, candidatures directes, etc. Au total, sa plateforme compte maintenant une base de plus de 40 000 professionnels. Elle propose désormais aux garagistes, agents, concessionnaires et groupes automobiles d’identifier pour eux tous les professionnels de l’après-vente localisés autour de leurs établissements.

"Les cabinets de recrutement rémunérés au succès ont des tarifs très élevés et abandonnent vite les missions trop difficiles, constate Christopher Lafont. Tandis que les sites emploi tels qu’Indeed, LinkedIn ou Hellowork ne donnent pas toujours satisfaction sur ces métiers et sont également très coûteux", précise le dirigeant.

Déjà une centaine de missions réalisées

CVthèque Mécaniciens se positionne donc en alternative aux cabinets de recrutement. "En partant du principe qu’on peut aujourd’hui, avec les bons outils et une connaissance des spécificités métiers, repérer les professionnels en poste ou en veille, nous avons eu l’idée de créer des CVthèque sur mesure, explique le spécialiste. On définit un poste + une zone géographique et on fournit à nos clients sur une plateforme dédiée tous les CV des professionnels basés autour de leurs établissements".

La plateforme accompagne ses clients pour un tarif minimum de 500 euros hors taxes pour le sourcing de CV. En optant pour les forfaits supérieurs, le recruteur pourra ajouter la multidiffusion de son offre d'emploi sur les sites généralistes et/ou assurer un suivi personnalisé par un consultant. CVthèque Mécaniciens a déjà rempli une centaine de missions en 2025, à l'issue de sa phase de test en 2024.

L'objectif est de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre dans les ateliers et les équipes de gestion des entreprises de réparation automobiles. Reste à voir si les professionnels confirmeront son efficacité, pour renouveler les effectifs des réparateurs proches de l'âge de la retraite et la concurrence déloyale qui s'opère parfois entre professionnels.