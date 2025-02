De plus en plus de femmes dans les services de l'automobile

Selon le baromètre de l’ANFA, bien que la part des femmes dans les métiers des services de l’automobile reste faible, à 6 %, elle est en croissance. Plus largement, tous sexes confondus, l’alternance s’impose avec un emploi à la clé dans 73 % des cas.

Le nombre de femmes en formation dans les métiers des services de l’automobile a augmenté de 23 % entre 2023 et 2024. ©AdobeStock

Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les métiers de l’après-vente automobile. Cependant, même si leur nombre a doublé depuis 2017, il reste faible à seulement 6 %.

Selon le baromètre de l’ANFA (l’Association nationale pour la formation), 4 250 femmes sont inscrites dans des formations liées aux services de l’automobile. Un chiffre en hausse de 23 %. Dans la majorité des cas, elles sont engagées dans des cycles liés à la carrosserie-peinture et à la maintenance des motocycles.

Plus largement, les chiffres montrent que l'alternance est de plus en plus prisée des élèves dans les services automobiles (maintenance, carrosserie et vente) avec, à la clé, de forts taux d'insertion professionnelle.

Pour Philippe Le Gall, en charge de cet observatoire : "Les entreprises sont toujours aussi friandes de former des techniciens. Et les jeunes sont toujours aussi intéressés par le domaine de l'automobile, et ont compris que l'alternance était la meilleure façon de s'insérer" sur le marché du travail.

Les alternants représentent 57 % du total des inscrits (+2,7 % sur un an, pour une dixième année de progression consécutive), avec de fortes hausses en région Paca et en Bourgogne-Franche-Comté, notamment.

Le nombre de jeunes sous statut scolaire en lycée professionnel est lui globalement stable, avec 31 371 jeunes en formation. 73 % des apprentis ont trouvé un emploi dans les six mois suivant leur formation, contre 43 % pour les élèves de lycée professionnel et 66 % pour les apprentis tous métiers confondus.

Le parc automobile français est vieillissant et les besoins d'entretien au garage sont croissants, notamment en carrosserie-peinture, mais "il y a un réservoir de jeunes formés qui paraît relativement suffisant pour pourvoir les départs à la retraite et alimenter la branche en salariés qualifiés", a souligné Philippe Le Gall à l’AFP.