Le GNFA devient Mobipolis pour accompagner les mutations du marché

Le GNFA change de nom et s’appelle désormais Mobipolis. Une décision qui marque l’aboutissement d’une transformation stratégique engagée depuis trois ans. Ce repositionnement vise à mieux répondre aux besoins croissants en formation d’un secteur automobile en pleine mutation.

Mobipolis inaugure sa nouvelle identité de marque, reflet de son repositionnement stratégique au service des acteurs de la mobilité et de la formation professionnelle. ©Mobipolis

Ne dites plus GNFA mais Mobipolis. L’organisme de formation vient de dévoiler sa nouvelle identité de marque, affirmant ainsi sa volonté d’incarner un pôle d’excellence entièrement dédié aux entreprises du secteur de la mobilité.

Cette nouvelle dénomination combine la notion de mouvement (mobi) et celle de communauté (polis, en grec), pour souligner l’ancrage territorial et collectif de ses actions. Plus moderne, l’appellation doit aussi aider l’organisme de formation à mieux répondre aux nouveaux défis d’un secteur de l’automobile en pleine mutation. "C’est un nouveau départ", confirme Virginie de Pierrepont, présidente-directrice générale de Mobipolis.

Un repositionnement porté par des résultats solides

Selon la dirigeante, cette refonte d’identité vient clore le plan stratégique Élan 2025 du GNFA. Lancé en 2022, après la crise liée à la pandémie de Covid qui a fragilisé le secteur de la formation, cette feuille de route visait une double ambition : renforcer sa culture de service et repositionner l’organisme comme un acteur agile.

Les résultats sont au rendez-vous, avec une progression du chiffre d’affaires de 25 % en 2023, puis de 7 % en 2024, au-delà de l’objectif initial de 50 millions d’euros. Fort de cette dynamique, le plan est prolongé jusqu’en 2027 avec un accent mis sur plusieurs priorités, dont l’innovation et la RSE.

Cap sur des formations immersives et connectées

Mobipolis mise, en effet, sur des méthodes pédagogiques innovantes. En 2025, plusieurs nouveautés sont annoncées : recours à la réalité virtuelle pour la formation à l’habilitation électrique, réalité augmentée pour les formations techniques, intelligence artificielle pour le diagnostic ou la réception après-vente, ou encore création de "serious games" pour l’accueil client en atelier.

"Parmi nos engagements, nous voulons notamment développer l'action de formation en situation de travail (Afest) pour les métiers de la carrosserie. C’est un secteur où la pénurie de main-d’œuvre reste très importante et il est donc compliqué pour les techniciens de quitter leur atelier", ajoute Virginie de Pierrepont.

Autre ambition de Mobipolis : accélérer ses actions en matière de responsabilité sociétale. Celles-ci portent sur l’accessibilité à la formation, l’ancrage territorial et la réduction de l’empreinte énergétique, avec notamment l’objectif d’une flotte de véhicules 100 % électrifiée d’ici 2030. Parmi ses priorités, l’organisme souhaite notamment proposer aux professionnels des formations accessibles à 1h30 maximum de trajet.