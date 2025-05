Nissan emporte Renault dans sa chute

Le constructeur français Renault a fait savoir que la contribution négative de Nissan, sur ses comptes du premier trimestre 2025, devrait se chiffrer à 2,2 milliards d'euros.

Jean-Dominique Senard lors de la présentation de la "nouvelle Alliance" en 2023. ©Renault

Bien que l'Alliance ne soit plus ce qu'elle était, Renault et Nissan sont encore liés et la santé du nippon impacte le français car il possède encore 35,71 % du capital de son partenaire.

Étant donné la perte nette de 4,1 milliards d'euros annoncée par Nissan, Renault s'attend à subir un impact négatif de 2,204 milliards d'euros sur ses comptes du premier trimestre 2025.

Cette contribution négative "prend en compte les dépréciations et les coûts de restructurations nécessaires à l'efficacité des initiatives de redressement communiquées par Nissan le 24 avril 2025", ajoute Renault dans un communiqué.

Renault, Nissan et Mitsubishi avaient remis à plat l'Alliance fin 2023. Leur relation avait été compliquée par la montée surprise de l’État français au capital de Renault, en 2015, puis par la spectaculaire chute de Carlos Ghosn, alors patron de l'Alliance, arrêté fin 2018 au Japon pour des accusations de malversations financières. Renault détenait alors 43,4 % de Nissan.

Devant les difficultés de Nissan, les deux constructeurs ont encore assoupli leur alliance fin mars.

Troisième constructeur japonais, Nissan a failli fusionner début 2025 avec son compatriote Honda, avec l'idée de prendre ensemble le virage crucial des voitures électriques, mais les discussions se sont effondrées mi-février.