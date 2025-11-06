Nissan anticipe un second semestre plombé par les droits de douane

Alors que les résultats opérationnels du deuxième trimestre 2025 témoignent du redressement de ses comptes, Nissan anticipe une fin d'exercice difficile. Les droits de douane américains pourraient lui coûter 1,5 milliard d'euros.

Nissan estime que les droits de douane américains pourraient lui coûter 275 milliards de yens (1,5 milliard d'euros). ©Nissan

Comme annoncé le 30 octobre dernier, les résultats financiers de Nissan pour son deuxième trimestre (juillet à septembre 2025) font état d'une perte nette de 106 milliards de yens (600 millions d'euros).

Le constructeur nippon a aussi dévoilé pour cette période un bénéfice d'exploitation de 52 milliards de yens, et un recul de 3,8 % de son chiffre d'affaires, à 2 872 milliards de yens (16,21 milliards d'euros).

"Nos résultats du premier semestre témoignent des défis auxquels nous sommes confrontés, mais ils confirment que Nissan est fermement engagé sur la voie du redressement", a assuré le patron du constructeur, Ivan Espinosa.

Mais le tableau va s'assombrir davantage dans les mois qui viennent : Nissan évoque des "vents contraires significatifs" dus aux effets de changes – le yen restant très affaibli face au dollar – mais surtout aux taxes douanières américaines.

"Nous anticipons un second semestre plus solide, porté par le plan de restructuration, la croissance des produits [...] Nous restons en bonne voie pour atteindre le seuil de rentabilité opérationnelle hors impact des droits de douane", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse.

Fort impact des droits de douane américains

Les exportations automobiles japonaises vers les États-Unis se sont vues imposer entre avril et septembre par Washington des surtaxes de 25 %. Des droits de douane plafonnés à 15 % sur l'automobile sont entrés en vigueur mi-septembre, mais restent excessifs aux yeux des constructeurs nippons.

Avec 444 818 unités, Nissan a vu ses ventes reculer de 0,9 % d'avril à septembre aux États-Unis. Dans ce contexte, les constructeurs nippons ne maintiennent leurs ventes sur le marché américain qu'en sabrant les prix.

Toujours sur la période d'avril à septembre, les ventes de Nissan sont en forte baisse au Japon (-16,5 %) et en Europe (-7,9 %). Le nippon limite la casse en Chine, son marché phare, où il totalise 335 803 véhicules, en croissance de 1,8 % sur le semestre.

Nissan a confirmé qu'il anticipait une perte d'exploitation colossale de 275 milliards de yens (1,5 milliard d'euros) sur l'ensemble de son exercice, qui s'achèvera fin mars 2026.

Sur la première moitié de l'exercice (avril-septembre), la perte opérationnelle enregistrée ne s'élève qu'à 27 milliards de yens, ce qui laisse augurer un second semestre extrêmement douloureux.

En fait, l'impact des droits de douane américains représentera à lui seul sur l'année un coût de 275 milliards de yens, équivalent à la perte d'exploitation attendue, estime Nissan. Sur l'exercice 2025-2026, le groupe attend par ailleurs un chiffre d'affaires de 11 700 milliards de yens (66 milliards d'euros), en recul de 7,4 % sur un an. (avec AFP)