Nissan alerte sur son exercice fiscal complet

Publié le 30 octobre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Bien que la situation comptable soit meilleure que prévu au premier semestre de son exercice décalé 2025/2026, Nissan alerte pour l'ensemble de la période. Le nippon devrait afficher une perte opérationnelle de 1,75 milliard d'euros.

Nissan prévient qu'il devrait afficher une perte opérationnelle de 1,75 milliard d'euros sur l'ensemble de son exercice 2025/2026. ©Nissan

Nissan est engagé dans une vaste opération de redressement et quelques bons signes seront visibles sur les comptes de son premier semestre 2025/2026. Le nippon en effet va dévoiler les résultats de son premier semestre le 6 novembre 2025 et a d'ores et déjà indiqué que sa perte opérationnelle sur la période serait moins importante que prévu avec 30 milliards de yens (168 millions d'euros), contre 180 milliards de yens (1 milliard d'euros) attendus auparavant. "Si nos résultats du premier semestre reflètent des recettes temporaires et les retombées de nos efforts de réduction des coûts, nous anticipons que l'environnement concurrentiel restera difficile au deuxième semestre", a déclaré Jérémie Papin, directeur financier de Nissan, cité dans un communiqué. Nissan créé un pool CO2 avec BYD en Europe Mais sur l'exercice complet, Nissan prévient que sa perte opérationnelle devrait atteindre 1,75 milliard d'euros (275 milliards de yens). Outre l'impact négatif persistant des droits de douane et des effets de change dans les mois à venir, Nissan évoque également des risques sur les chaînes d'approvisionnement et la saisonnalité de l'activité pour justifier cet avertissement sur résultats. Le constructeur nippon a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier semestre, à 5 500 milliards de yens. (avec AFP)

