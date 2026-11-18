Mitsubishi veut renouer avec l'aventure

Publié le 18 novembre 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

La marque nippone va revoir son positionnement en Europe. Pour cela, Mitsubishi lancera une nouvelle campagne de communication qui met l'accent sur l'aventure et notamment celle du quotidien.

Mitsubishi Europe va mettre l'aventure au centre de son positionnement. ©Mitsubishi

Après s'être attachée à recomposer son offre à destination des clients européens, Mitsubishi s'apprête à revoir son image et sa communication. L'aventure revient au centre du jeu et sera, sans doute, encore plus justifiée avec l'arrivée promise de "vrais" véhicules Mitsubishi. Mitsubishi Motors Europe revoit donc son positionnement en voulant "éveiller l'esprit d'aventure de ses clients à travers des expériences authentiques qui reflètent les réalités du quotidien." Pour le constructeur, il y a une conviction simple au cœur de ce positionnement : "l'aventure commence par la confiance. Qu'il s'agisse de partir en excursion en famille, d'explorer un nouveau sentier, de découvrir une destination inconnue ou de profiter de moments entre amis, les clients ne peuvent pleinement vivre ces expériences que s'ils ont confiance en leur véhicule." "L'aventure a toujours fait partie de l'identité de Mitsubishi Motors. De notre héritage en sport automobile aux véhicules que nous proposons aujourd'hui, nous avons toujours aidé les gens à aller plus loin et à découvrir davantage", explique Thomas Klein, directeur produit, marketing et relations publiques de Mitsubishi Motors Europe. Essai Mitsubishi Eclipse Cross : sur de bonnes bases Ce positionnement prendra la forme d'une nouvelle campagne publicitaire "articulée autour d'histoires authentiques qui trouvent un écho auprès des consommateurs européens." Avec le concours de l'agence Mayster, cette campagne aura pour signature "You go anyway". Elle sera déployée sur de nombreux supports, allant des réseaux sociaux aux points de vente.

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