Les droits de douane poussent Mitsubishi Motors à revoir ses ambitions à la baisse

Publié le 27 août 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le constructeur automobile japonais a annoncé que sa prévision de bénéfice opérationnel pour l'exercice fiscal en cours a été revue à la baisse. Mitsubishi Motors estime que les droits de douane américains amputeront de 30 % le montant annuel total de ses importations.

Mitsubishi Motors prévoit que l'accord passé entre le Japon et les États-Unis va nuire à sa profitabilité. ©Mitsubishi Motors

Aux mêmes maux, les mêmes conséquences. Mitsubishi Motors a annoncé, le 27 août 2025, revoir à la baisse sa prévision de bénéfice opérationnel pour l’exercice en cours. Le constructeur automobile japonais estime que les droits de douane à l’importation aux États-Unis dégraderont de 30 % les montants attendus au terme de l'exercice fiscal 2025-2026. Selon l'agence de presse Reuters, le groupe prévoit désormais de réaliser un bénéfice opérationnel de 70 milliards de yens (soit environ 405,85 millions d’euros) lors de l’exercice à boucler en mars prochain. Initialement, Mitsubishi Motors tablait sur une estimation de 100 milliards de yens. Difficulté à augmenter les prix pour compenser Derrière l'invocation de l'impact de la politique du gouvernement américain, Mitsubishi Motors met en lumière des effets tels que des perspectives de ventes plus faibles et la hausse des coûts de commercialisation. L'action du groupe a reculé de 2 % à l’annonce de cette révision, pour clôturer à 401,5 yens. Le directeur général du groupe nippon, Takao Kato, a indiqué, lors d’un point sur les résultats, que les nouvelles prévisions reflètent les difficultés à mettre en œuvre les hausses de prix et les réductions d’incitations prévues afin de compenser les coûts liés aux droits de douane. En cherchant à compenser l’impact des taxes douanières américaines, les marques automobiles rivalisent d'efforts financiers qui dégradent les marges et donc la rentabilité, a-t-il expliqué par ailleurs. Droits de douane : le Japon trouve un accord avec les États-Unis La nouvelle prévision de Mitsubishi Motors se fonde sur l’hypothèse que la taxe à l'importation de 15 %, contractualisée le mois dernier entre Tokyo et Washington dans le cadre d’un accord bilatéral, entrera en vigueur à partir d’octobre 2025.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet