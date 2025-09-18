Mitsubishi Eclipse Cross : le Renault Scenic enfile le kimono

Mitsubishi fait son grand retour sur le marché de l’électrique avec son nouveau Eclipse Cross. Basée sur le Renaut Scenic E-Tech, cette seconde génération du C-SUV abandonne sa motorisation hybride rechargeable pour devenir un modèle uniquement à batterie.

La seconde génération du Mitsubishi Eclipse Cross est un clone technique du Renault Scenic E-Tech. ©Mitsubishi

Mitsubishi s’appuie une fois de plus sur son partenariat avec Renault pour renforcer sa gamme de modèles en Europe. Après la Colt et l’ASX, respectivement basés sur la Clio et le Captur, ou encore plus récemment le Grandis, dérivé du Symbioz, le constructeur nippon présente la seconde génération de l’Eclipse Cross qui n’est autre qu’un clone technique du Renault Scenic E-Tech.

Il s’agit là du deuxième véhicule 100 % électrique de Mitsubishi, puisque la marque avait déjà commercialisé une citadine à batterie, baptisée i-MiEV, entre 2010 et 2020. Mais avec son nouveau Eclipse Cross, le constructeur aux trois diamants voit les choses en bien plus grand, puisque ce modèle se positionne sur l’un des segments les plus prisés du marché européen, à savoir celui des C-SUV.

"Développé pour le marché européen, avec Mitsubishi Motors Europe Design en charge du design, le nouveau SUV Eclipse Cross 100 % électrique représente une étape importante pour la marque. Il s’agit du premier BEV de Mitsubishi en Europe depuis l’innovante i-MiEV, notre tout premier véhicule électrique produit en série, ce qui en fait un modèle essentiel avec un rôle majeur à jouer, puisque nous poursuivons ainsi notre stratégie d’électrification sur le marché européen", a réagi Frank Krol, directeur général de Mitsubishi Motors Europe.

Un Scenic diamanté

Si derrière le logo diamanté du nouveau Eclipse Cross on peut reconnaître les airs du Renault Scenic E-Tech, Mitsubishi a tout de même essayé de multiplier les signes distinctifs pour se distinguer du modèle au losange. À commencer par la face avant "Dynamic Shield", emblématique au constructeur nippon, qui lui permet donc de se différencier.

Sur la face arrière, un bandeau noir habille le hayon de l’Eclipse Cross et relie les feux de chaque côté. En revanche, de profil, la ressemblance avec le Scenic est bien plus frappante. Le C-SUV du constructeur nippon partage en effet les rétroviseurs et les poignées affleurantes avec son cousin français, et seuls certains petits détails, comme l’inscription "EV", permettent de casser la ressemblance.

Mais dans l’habitacle, les différences esthétiques avec le Scenic sont moins évidentes. L’Eclipse Cross de seconde génération embarque la même combinaison des deux écrans en forme de "L" visible chez Renault. Celle-ci est composée d’un écran central tactile vertical de 12,3 pouces, tandis qu’un deuxième écran de mêmes dimensions, situé derrière le volant, rassemble les informations de conduite. Enfin, le volume de coffre reste également inchangé, et va de 478 l à 1 670 l une fois la banquette arrière rabattue.

Environ 600 km d’autonomie

Sans grande surprise, le nouveau Mitsubishi Eclipse Cross partage aussi les mêmes caractéristiques techniques que le Scenic. À son lancement, le C-SUV du constructeur japonais sera d’abord proposé avec une batterie d’une capacité de 87 kWh, qui offre une autonomie d’environ 600 km. Une seconde batterie de 60 kWh viendra compléter le catalogue en 2026.

Côté recharge, le nouveau Eclipse Cross peut atteindre une puissance maximale de 22 kW en courant alternatif AC et une puissance maximale de 150 kW en courant continu DC. Des valeurs proches de celles du Scenic. Si Mitsubishi n’a pas encore communiqué sur les prix de son nouveau modèle, on peut imaginer que les tarifs seront proches de ceux du français. Sa commercialisation, quant à elle, est prévue pour la fin de l’année 2025.