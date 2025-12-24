Les innovations de Stellantis passent encore par la France

Des batteries solides à la conduite autonome de niveau 4 en passant par la recherche académique, la France tient encore une place de choix dans l'écosystème d'innovations mis en place par Stellantis. Le constructeur ne néglige aucune source potentielle, de l'idée naissant en interne jusqu'aux travaux de recherche fondamentale.

Pour alimenter sa volonté d'innovation, Stellantis s'appuie notamment sur plus de 40 partenariats académiques en France. ©Stellantis

Stellantis est un groupe d'envergure mondiale mais son histoire passée est encore visible. PSA a disparu des tablettes mais pas son héritage. Ainsi, la France demeure un pilier du groupe, notamment en termes d'innovations.

Le constructeur s'appuie ainsi sur un large écosystème d’innovations en France, allant des travaux internes aux partenariats académiques en passant par le monde des start-up. Un vaste domaine sous la responsabilité d'Anne Laliron, la directrice de l'innovation de Stellantis.

"Face aux défis de l’industrie automobile, Stellantis démontre que l’innovation est une force motrice, fédératrice et résiliente. Grâce à un écosystème riche, performant et ouvert, le groupe s’impose comme un acteur incontournable de la mobilité du futur, en France, en Europe et dans le monde", présente la directrice de l'innovation.

Mais revenons à la France. Témoin de cette fertilité, Stellantis a encore été le premier déposant de brevets dans l'Hexagone en 2024 avec 1 289 innovations enregistrées. "Une performance qui s’inscrit dans la durée, puisque le groupe figure depuis plus de vingt ans parmi les principaux déposants nationaux, avec une moyenne supérieure à 1 000 publications par an", explique-t-il dans un communiqué.

Plus de 40 collaborations en France

Une recherche de l'innovation qui passe aussi par des collaborations. "Stellantis s’appuie en France sur un réseau de plus de 40 partenariats académiques, associant universités, instituts de recherche, entreprises et pouvoirs publics", indique le groupe. Des collaborations qui sont structurées autour des dix OpenLabs mais qui comptent aussi des partenariats stratégiques comme celui noué avec le CEA (Commissariat à l’énergie atomique).

La recherche académique tient également une large place dans l'innovation du constructeur. "Stellantis mène actuellement 39 thèses Cifre en partenariat avec 37 laboratoires français", souligne-t-il. "Ces travaux participent au transfert de compétences, à l’émergence d’innovations de rupture et à la protection de la propriété intellectuelle du groupe, tout en renforçant les liens entre recherche fondamentale et applications industrielles", poursuit-il.

Faire grandir les bonnes idées

"Loin d’être un simple levier de compétitivité, l’innovation chez Stellantis est une véritable culture d’entreprise, portée par l’engagement des équipes, la diversité des partenariats et une vision durable et inclusive de la mobilité", explique encore Anne Laliron.

Le constructeur scrute aussi de près le monde des start-up. C'est notamment le rôle de Stellantis Ventures, un fonds d'investissement du constructeur, qui soutient et parfois entre au capital de jeunes pousses.

Ainsi, en France, Stellantis Ventures a accompagné Net Zero (biochar et agriculture durable), Tiamat (batteries sodium-ion), SteerLight (lidar optique) ou Geoflex (hypergéolocalisation).

Les bonnes idées naissent parfois dans l'entreprise, il faut aussi pouvoir les valoriser. C'est le rôle du programme d'intrapreneuriat baptisé Star*Up qui a permis d'incuber 40 projets en 2025 et plus d'une centaine depuis 2021. L'esprit est proche de celui des start-up en privilégiant l'agilité tout en étant centré sur l'amélioration de l'expérience client.

La France tient ainsi une place de choix dans la R&D de Stellantis. "La France joue un rôle central dans le programme européen Smart Car, dans le développement des plateformes STLA Small et STLA Medium, ainsi que dans des compétences clés comme la conduite autonome de niveau 4, les nouvelles chimies de batteries ou les systèmes de propulsion innovants", liste le groupe.

Pour Stellantis, "les projets tels que les plateformes AV-Ready pour services de robotaxis (partenariats avec Pony.ai, Uber/Nvidia/Foxconn et Bolt), le projet révolutionnaire IBIS ou encore les batteries à électrolyte solide avec Factorial sont des démonstrations concrètes de cette créativité française."