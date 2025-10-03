Le segment C-SUV en pleine forme

Bien que le segment B demeure le plus important du marché français, avec 47,6 % des immatriculations en septembre 2025, celui des C-SUV est le plus dynamique. Il a progressé de 2,4 points pour s'adjuger 25,2 % des ventes.

Le Dacia Bigster est l'une des nouveautés qui animent le segment C-SUV. ©Dacia

Malgré des immatriculations un peu meilleures ces derniers mois, le marché français est encore loin des niveaux connus. En effet, en septembre 2025, elles ont gagné 1 %, à 140 354 unités, mais le repli demeure de 6,3 % depuis le début de l'exercice, avec seulement 1 186 781 de VN écoulés.

Dans ce contexte, comment évolue la répartition des ventes par segments ? Sans surprise, le segment A ne cesse de perdre du terrain. En septembre 2025, il ne pesait que 2,3 % des ventes avec seulement 3 163 unités. C'était encore 3,4 % un an plus tôt.

Après neuf mois d'activité, le constat est identique pour ce segment des minicitadines avec 2,3 % du marché et 27 527 unités (-56 %).

Un segment B stable et dominateur

Le segment B reste bien orienté et demeure le plus gros segment du marché français avec 47,6 % des immatriculations enregistrées en septembre, contre 46,5 % un an plus tôt.

Cependant, il évolue assez peu si l'on considère les carrosseries berline et SUV. En effet, les berlines s'adjugent 29,8 % (41 838 unités), contre 29,1 % en septembre 2024. Les B-SUV sont sur la même trajectoire avec 17,8 % du marché (24 986 unités ; +0,4 point).

À la fin du troisième trimestre 2025, le segment B totalise 49 % du marché (580 814 unités), avec 30,2 % pour les berlines (+3 %) et 18,8 % pour les B-SUV (-7 %).

Les C-SUV gagnent 2,4 points

Le seul changement de tendance est à noter sur le segment C. Si les berlines reculent de 0,4 point, à 10,1 % (14 210 unités), les C-SUV grimpent de 2,4 points, en passant de 22,8 % à 25,2 % du marché (35 388 unités).

Il faut dire que les nouveautés et la montée en puissance de produits récents sur le C-SUV sont nombreuses avec, pêle-mêle, les Dacia Bigster, Peugeot 5008, VW Tiguan et Tayron, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Skoda Elroq et Kodiaq, etc.

Au cumul des neuf mois, le segment C totalise 428 060 immatriculations avec une trajectoire positive pour les SUV et une part de 25 % et 296 543 unités (+8 %). Les berlines plongent en revanche de 22 % (127 251 unités) pour afficher une part de marché de 10,7 %.

Les SUV représentent 53,2 % des ventes

Pour ceux qui en doutaient encore, point de croissance sans SUV. En effet, ce type de carrosserie, tous segments confondus, a encore gagné 1,7 point en septembre 2025 en atteignant 53,2 % des immatriculations (74 630).

Depuis janvier, même constat : les SUV dominent avec 51,8 % du total, soit 614 855 des 1 186 781 cartes grises enregistrées.

Le reste des carrosseries (break, monospace, coupé, cabriolet, etc.) ne pèse que 69 541 immatriculations, dont 43 762 breaks (-30 %).