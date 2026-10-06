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Constructeurs

Le plan détaillé du Mondial de l'Auto 2026

Publié le 6 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
À moins d'une semaine de l'ouverture du Mondial de l'Auto, la répartition des stands est figée. L'organisation dévoile le plan détaillé de cette 91e édition du salon parisien qui se tiendra du 12 au 18 octobre 2026.
Plan Mondial de l'Auto 2026
La 91e édition du Mondial de l'Auto se tiendra du 12 au 18 octobre 2026. ©Mondial de l'Auto/Joris Clerc

Afin de préparer au mieux la visite du Mondial de l'Auto 2026, voici le plan de l'exposition. La soixantaine de marques automobiles annoncées se répartit sur six halls.

 

Le 5.1 aura un accent chinois, avec GAC, Li Auto ou encore Lynk & Co. Mais il accueille aussi Mobilians et la Fabrique de l'Innovation de la PFA.

 

Les halls 5.2 et 5.3 abriteront les marques Aito, Denza, Zeekr, Ford, Smart, Mercedes-Benz, Hyundai et Volvo. L'équipementier Valeo est également dans ce stand.

 

Festival de nouveautés au Mondial de l’Auto 2026

 

Dans les allées du hall 6, les visiteurs vont découvrir les nouveautés de Renault, Dacia, Alpine, mais aussi XPeng, Kia, Honda, Lotus ou Aixam.

 

Le hall 4 sera sans doute l'un des plus courus, avec notamment tous les stands des marques de Stellantis, dont Citroën où le concept de la 2CV devrait attirer les foules. Le groupe Volkswagen exposera aussi une grande partie de ses marques (VW, VW VUL, Skoda, Cupra et Audi). Les deux leaders européens seront accompagnés du groupe chinois Chery avec ses trois marques : Chery, Jaecoo et Omoda.

 

Téléchargez ici le plan détaillé du Mondial de l'Auto 2026.

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