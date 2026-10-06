Afin de préparer au mieux la visite du Mondial de l'Auto 2026, voici le plan de l'exposition. La soixantaine de marques automobiles annoncées se répartit sur six halls.

Le 5.1 aura un accent chinois, avec GAC, Li Auto ou encore Lynk & Co. Mais il accueille aussi Mobilians et la Fabrique de l'Innovation de la PFA.

Les halls 5.2 et 5.3 abriteront les marques Aito, Denza, Zeekr, Ford, Smart, Mercedes-Benz, Hyundai et Volvo. L'équipementier Valeo est également dans ce stand.

Dans les allées du hall 6, les visiteurs vont découvrir les nouveautés de Renault, Dacia, Alpine, mais aussi XPeng, Kia, Honda, Lotus ou Aixam.

Le hall 4 sera sans doute l'un des plus courus, avec notamment tous les stands des marques de Stellantis, dont Citroën où le concept de la 2CV devrait attirer les foules. Le groupe Volkswagen exposera aussi une grande partie de ses marques (VW, VW VUL, Skoda, Cupra et Audi). Les deux leaders européens seront accompagnés du groupe chinois Chery avec ses trois marques : Chery, Jaecoo et Omoda.

Téléchargez ici le plan détaillé du Mondial de l'Auto 2026.